Ове "фразе" смањују бијес код дјеце

Индекс

03.11.2025

14:38

Ове "фразе" смањују бијес код дјеце
Фото: pexels/Lukas

Када дијете баци напад бијеса, свака логика и покушаји разговора често пропадну. То није знак пркоса, већ показатељ да је дјечији мозак емоционално преоптерећен, каже дјечји психолог Рим Рауда, стручњак за родитељство који је проучавао више од 200 дјеце.

У тим тренуцима, дио мозга одговоран за расуђивање и говор се привремено „искључује“, због чега инструкције попут „користи своје ријечи“ једноставно не функционишу, пише CNBC.

Оно што је дјетету заиста потребно јест осјећај повезаности. Ових седам „магичних фраза“ дјелују директно на дјечији нервни систем, смирујући буру емоција, враћајући осјећај сигурности и учећи га емоционалној регулацији — кључној вјештини за отпорност у животу.

Не говори ништа.

Иако родитељи инстинктивно покушавају ријешити ситуацију ријечима, тишина је често најбржи начин да се дијете смири. Када је дјечији нервни систем преоптерећен, свака ријеч дјелује као гориво за ватру. Њихов дио мозга који размишља тада није у стању обрадити информације.

Сједите близу свог дјетета и останите опуштени. Ваша тишина говори: „Сигуран/сигурна си, могу ово поднијети.“ Тек када се дјетету успори дисање, ваше ријечи могу имати ефекта.

„Овдје сам.“

Ова кратка фраза дјелује као сидро које дијете враћа осјећају повезаности. Умјесто пријетњи или повлачења, ваше присуство одговара на дјететов неизречен страх: „Јесам ли и даље вољен/вољена када изгубим контролу?“ Емоционална сигурност смирује тијело брже од било какве казне.

„Ово је јак осјећај, зар не?“

Умјесто да умањујете емоције свог дјетета, признајте њихову снагу овом фразом.

Породица

Седам знакова да вас дјеца поштују

Ово помаже вашем дјетету да разумије шта се дешава у њему, умјесто да дозволи да га потпуно преплаве осјећаји. Када се дијете осјећа виђено и схваћено, напетост попушта и његово тијело почиње да се смирује.

„У реду је бити љут. Није у реду ударати.“

Родитељи често бирају између попустљивости и строгости, али ова фраза постиже равнотежу, сматра психолог. Она раздваја осјећања од понашања јер потврђује емоцију, али и поставља границу. Досљедне границе у комбинацији с прихваћањем емоција граде контролу импулса и самодисциплину.

„Хајде да направимо паузу заједно.“

Заједничко смиривање често је ефикасније од слања дјетета на казну. Овом фразом позивате дијете да се само регулише уз вашу помоћ. Сједите заједно, дишите или једноставно будите тихи док напетост не прође. Када су дјеца преоптерећена, потребан им је ваш мир да смире свој. Ваш мир је заразан.

„Видим колико си то желио/жељела.“

Ова фраза препознаје емоцију која стоји иза понашања: разочарање, фрустрацију или чежњу. Када се дијете осјећа схваћеним, више не мора викати да би доказало да су његова осјећања стварна. Потврђивање смањује реакцију мозга на пријетњу и помаже дјетету да се природно смири.

„Можеш бити љут, ја те и даље волим.“

Безусловна љубав је оно што је дјетету најпотребније. Изливи бијеса су често тест неизреченог питања: „Волиш ли ме чак и када нисам достојан љубави?“ Ова фраза пружа јасан одговор и гради дубок осјећај сигурности. Дјеца уче да се љубав не повлачи због њихових грешака, што ствара темељ за здраво самопоштовање.

djeca

psiholog

Савјети

