Logo

Виз Ер уводи "бизнис класу за сиромашне"

Извор:

Индекс

03.11.2025

14:23

Коментари:

0
Виз Ер уводи "бизнис класу за сиромашне"

Нискотарифни мађарски авио-превозник „Виз ер“ од децембра ове године почиње с тестирањем такозване „основне пословне класе“ на одабраним летовима, чиме у оквиру своје стандардне услуге без додатака нуди нешто више комфора. Ова новина биће уведена на пет линија, укључујући летове за Лондон, Рим и Будимпешту.

Цијена неће бити драстично већа

Концепт је једноставан — у првом реду авиона средње сједиште остаће празно како би се пословним путницима обезбиједило више простора и олакшао укрцај. Мајкл Делехант, виши комерцијални и оперативни директор, нагласио је да цијена неће бити драстично већа.

аеродром бл

Бања Лука

Компанија "Виз ер" обавља програм обуке на Аеродрому Бањалука

„Када је ријеч о цијенама карата, оне никада неће бити веће од износа куповине додатног сједишта“, изјавио је на конференцији за медије и додао: „Није нам намјера да се ради о извлачењу новца.“

Иако ће карте за ова посебна мјеста бити скупље, путници ће и даље имати исти третман као и остали. „Виз ер“, наиме, у вишу цијену не планира укључити додатна освјежења. „Можда ћемо процijenити хоће ли то бити кафа или нешто једноставно“, појаснио је Делехант. „Више се ради о учинковитости путовања и мало додатног простора у авиону.“

Заокрет у стратегији и пословни изазови

кула рим

Свијет

Док спасиоци извлаче људи из рушевина, кула наставила да се урушава: Драма у Риму се наставља

Овај потез долази око шест година након што је главни извршни директор Јожеф Варади оштро критиковао традиционалне авио-компаније због великог доприноса емисијама угљеника кроз њихове скупе пословне класе. Увођење премијум услуга тренд је који слиједе и амерички нискотарифни превозници како би конкурисали великим компанијама.

Делехант је истакао да у Европи и даље постоји снажна потражња за јефтиним летовима, али да се тржиште мора развијати. У међувремену, „Виз ер“ се суочава с пословним изазовима, прије свега због приземљења авиона услед проблема с одржавањем мотора „Прат и Витни“, што је довело до пада вриједности акција компаније за отприлике 25 одсто од почетка године.

(Индекс)

Подијели:

Тагови:

viz er

avio kompanije

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Умро најстарији олимпијски шампион (101)!

Остали спортови

Умро најстарији олимпијски шампион (101)!

3 ч

0
Какво нас вријеме очекује сутра?

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

3 ч

0
Породица убијеног Алеша му испунила жељу

Регион

Породица убијеног Алеша му испунила жељу

3 ч

0
Док спасиоци извлаче људи из рушевина, кула наставила да се урушава: Драма у Риму се наставља

Свијет

Док спасиоци извлаче људи из рушевина, кула наставила да се урушава: Драма у Риму се наставља

3 ч

0

Више из рубрике

Човјек купио возачку дозволу за 800 евра преко интернета, ево какву казну је добио

Свијет

Човјек купио возачку дозволу за 800 евра преко интернета, ево какву казну је добио

2 ч

0
Белорусија спремна да пошаље војску у Украјину

Свијет

Белорусија спремна да пошаље војску у Украјину

2 ч

0
Док спасиоци извлаче људи из рушевина, кула наставила да се урушава: Драма у Риму се наставља

Свијет

Док спасиоци извлаче људи из рушевина, кула наставила да се урушава: Драма у Риму се наставља

3 ч

0
Урушила се кула у Риму у близини Колосеума: Људи остали затрпани под рушевинама

Свијет

Урушила се кула у Риму у близини Колосеума: Људи остали затрпани под рушевинама

4 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

10

Слободану Праљку направили споменик усред БиХ

17

08

Звезда и даље без једног од најбољих, кошаркаш све открио: Не знам када ћу се вратити

17

06

Познату спортисткињу убила љубоморна жена

17

06

Нокти у овим нијансама су апсолутни тренд ове сезоне

17

01

Јак земљотрес недалеко од обале Чилеа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner