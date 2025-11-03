Виз Ер уводи "бизнис класу за сиромашне"

Извор:
Нискотарифни мађарски авио-превозник „Виз ер“ од децембра ове године почиње с тестирањем такозване „основне пословне класе“ на одабраним летовима, чиме у оквиру своје стандардне услуге без додатака нуди нешто више комфора. Ова новина биће уведена на пет линија, укључујући летове за Лондон, Рим и Будимпешту.
Концепт је једноставан — у првом реду авиона средње сједиште остаће празно како би се пословним путницима обезбиједило више простора и олакшао укрцај. Мајкл Делехант, виши комерцијални и оперативни директор, нагласио је да цијена неће бити драстично већа.
„Када је ријеч о цијенама карата, оне никада неће бити веће од износа куповине додатног сједишта“, изјавио је на конференцији за медије и додао: „Није нам намјера да се ради о извлачењу новца.“
Иако ће карте за ова посебна мјеста бити скупље, путници ће и даље имати исти третман као и остали. „Виз ер“, наиме, у вишу цијену не планира укључити додатна освјежења. „Можда ћемо процijenити хоће ли то бити кафа или нешто једноставно“, појаснио је Делехант. „Више се ради о учинковитости путовања и мало додатног простора у авиону.“
Заокрет у стратегији и пословни изазови
Овај потез долази око шест година након што је главни извршни директор Јожеф Варади оштро критиковао традиционалне авио-компаније због великог доприноса емисијама угљеника кроз њихове скупе пословне класе. Увођење премијум услуга тренд је који слиједе и амерички нискотарифни превозници како би конкурисали великим компанијама.
Делехант је истакао да у Европи и даље постоји снажна потражња за јефтиним летовима, али да се тржиште мора развијати. У међувремену, „Виз ер“ се суочава с пословним изазовима, прије свега због приземљења авиона услед проблема с одржавањем мотора „Прат и Витни“, што је довело до пада вриједности акција компаније за отприлике 25 одсто од почетка године.
