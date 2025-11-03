Човјек купио возачку дозволу за 800 евра преко интернета, ево какву казну је добио

03.11.2025
14:22
Коментари:0
Човјек је купио лажну возачку дозволу преко интернета за 800 евра, јер му је дозвола одузета прије 25 година због вожње под утицајем дрога.
Суд у Лиденшајду га је осудио на пет мјесеци условне казне јер је користио фалсификовани документ током полицијске контроле.
Локални суд у Лиденшајду пресудио је против човјека који прима социјалну помоћ (Bürgergeld) након што је ухваћен са фалсификованом возачком дозволом.
Судија Андреас Лира га је осудио на пет мјесеци условног затвора, иако има дугу историју саобраћајних и кривичних дјела.
За пет година у Српској готово 2.000 возача поново морало полагати испит
Полиција га је зауставила у марту током рутинске контроле. Када су му тражили документа, предао им је лажну пољску возачку дозволу, за коју су полицајци одмах посумњали да је фалсификована. Документ је одузет и против њега је поднијета пријава.
''Ту возачку дозволу сам добио из глупости“, признао је оптужени током суђења. Судија је показао разумијевање, али га је упозорио: ''Нећу ти одсјећи главу, али сигурно нећеш добити комплимент.“
Човјек је прије 25 година изгубио возачку дозволу због вожње под утицајем дрога. Од тада је више пута осуђиван због вожње без дозволе и кривичних дјела повезаних са дрогом. Када му је прошле године одбијен захтјев за поновно издавање дозволе, одлучио је да купи фалсификовану пољску возачку дозволу преко интернета за 800 евра.
Иако има дугу историју прекршаја, тврди да жели да ''ресетује свој живот“ и пронађе посао.
Због искреног признања и кајања, тужилаштво је предложило блаже казне - шест мјесеци условне казне и донацију у добротворне сврхе. Судија је ипак одлучио да му изрекне условну казну од пет мјесеци и забрану подношења захтјева за нову возачку дозволу у наредних годину дана.
(Феникс)
