Белорусија спремна да пошаље војску у Украјину

Извор:
Б92
03.11.2025
14:12
Коментари:
Бјелоруски мировњаци спремни су да буду распоређени у Украјину ако буде потребно, рекао је Алексеј Скабеј, шеф Одјељења за међународну војну сарадњу и мировне активности Команде снага за специјалне операције Оружаних снага Бјелорусије.
Скабеј је рекао да је мисија у Украјини могућа само уз сагласност страна.
"Ово не зависи само од нас. Зависи од тога како стране одлуче између себе. Спремни смо да пружимо помоћ на захтјев обје стране – увијек смо спремни", навео је он за бјелоруски ТВ канал СТВ.
Бјелорусија је један од највећих савезника Русије у рату против Украјине од фебруара 2022. године пружајући логистику, војне базе и аеродроме за нападе. Бјелоруски предсједник Александар Лукашенко отворено подржава акције Русије. Бјелорусија је такође оптужена да помаже Русији у депортацији украјинске дјеце.
У јануару је Лукашенко рекао да само бјелоруски мировњаци могу да обезбиједе нормалне односе између Украјине и Русије, али да их Минск неће слати на линију фронта.
Касније у фебруару, рекао је да Русија никада неће пристати на распоређивање мировних снага ЕУ у Украјини и оптужио је руководство ЕУ за "агресивност".
Према извјештајима медија, Уједињено Краљевство и Француска су припремиле план за распоређивање до 30.000 европских војника у Украјини.
САД су изразиле подршку европској мисији, али су одбиле да директно учествују.
Блумберг је извијестио да је турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган разговарао о могућем распоређивању трупа у Украјину са украјинским предсједником Володимиром Зеленским и руским министром спољних послова Сергејем Лавровом.
