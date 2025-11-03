Logo

Белорусија спремна да пошаље војску у Украјину

03.11.2025

Бјелоруски мировњаци спремни су да буду распоређени у Украјину ако буде потребно, рекао је Алексеј Скабеј, шеф Одјељења за међународну војну сарадњу и мировне активности Команде снага за специјалне операције Оружаних снага Бјелорусије.

Скабеј је рекао да је мисија у Украјини могућа само уз сагласност страна.

"Ово не зависи само од нас. Зависи од тога како стране одлуче између себе. Спремни смо да пружимо помоћ на захтјев обје стране – увијек смо спремни", навео је он за бјелоруски ТВ канал СТВ.

Бјелорусија је један од највећих савезника Русије у рату против Украјине од фебруара 2022. године пружајући логистику, војне базе и аеродроме за нападе. Бјелоруски предсједник Александар Лукашенко отворено подржава акције Русије. Бјелорусија је такође оптужена да помаже Русији у депортацији украјинске дјеце.

У јануару је Лукашенко рекао да само бјелоруски мировњаци могу да обезбиједе нормалне односе између Украјине и Русије, али да их Минск неће слати на линију фронта.

Касније у фебруару, рекао је да Русија никада неће пристати на распоређивање мировних снага ЕУ у Украјини и оптужио је руководство ЕУ за "агресивност".

Према извјештајима медија, Уједињено Краљевство и Француска су припремиле план за распоређивање до 30.000 европских војника у Украјини.

САД су изразиле подршку европској мисији, али су одбиле да директно учествују.

Блумберг је извијестио да је турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган разговарао о могућем распоређивању трупа у Украјину са украјинским предсједником Володимиром Зеленским и руским министром спољних послова Сергејем Лавровом.

