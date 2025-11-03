Ентони Вилијамс оптужен за покушај убиства након напада ножем у возу

Извор:
Држављанин Велике Британије Ентони Вилијамс, који је извршио напад ножем на путнике у возу у Енглеској, оптужен је по 10 тачака оптужнице за покушај убиства, саопштила је британска полиција.
У саопштењу се наводи да се напад не третира као терористички.
Напад се догодио у суботу, 1. новембра, а повријеђено је 11 људи.
Петоро повријеђених је у међувремену отпуштено из болнице.
Подсјетимо, рањени радник запослен у британској жељезници који је покушао да заустави нападача са ножем у брзом возу и тако спасао животе многих људи налази се у животној опасности од задобијених повреда.
Машиновођа чије су “храбре” акције током напада власти поздравиле именован је као Ендру Џонсон, пренио је Скај њуз. На друштвеним мрежама се наводи да је служио у Краљевској морнарици 17 година и да је ветеран из рата у Ираку, гдје је био распоређен 2003.
– Машиновођа је учинио све за шта је био обучен, у право вријеме и на прави начин – рекао је Најџел Робак, организатор синдиката машиновођа Аслеф за сјевероисточни дио Енглеске.
– Он је довео воз на станицу гдје су путници могли безбједно да изађу и гдје су полиција, ватрогасци, спасилачке и амбулантне екипе могле да уђу у воз, пруже помоћ жртвама и, како вјерујемо, ухвате нападача. Показао је праву храброст, истинску посвећеност и одлучност у најтежим околностима – рекао је Робак.
Тренутно на програму