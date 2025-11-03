Logo

Старински рецепт за кољиво: Ево како да жито не буде гњецаво

03.11.2025

14:04

Старински рецепт за кољиво: Ево како да жито не буде гњецаво

Жито је једно од оних јела која се не праве зато што су "у тренду" већ зато што значе нешто. Припрема се за славу, задушнице, парастос или за сјећање на неког драгог. У свакој кући има свој мирис и нијансу - али смисао је исти: живот, вјечност и љубав.

За праву текстуру и укус, не треба ти ништа више од стрпљења и пар старих, провјерених корака.

Састојци:

500 г пшенице (цијелог зрна)

200 г мљевених ораха

150-200 г шећера (или по укусу)

1 кесица ванилин шећера

рендана кора лимуна (по жељи)

прстохват цимета (по жељи)

прах-шећер за посипање

Савјети

Једноставан десерт који мирише на јесен: Печене јабуке с циметом

Припрема:

Оперите пшеницу више пута, док вода не постане потпуно бистра. Потом је потопите у хладну воду и остави да одстоји преко ноћи, то је кључ да се зрно касније лијепо раскува и не распадне.

Сутрадан, воду проспите и сипајте нову, па кувајте на тихој ватри око сат до сат и по. Битно је да зрна омекшају, али да не постану каша. Кад се пшеница "отвори" и зрно пукне, значи да је готова.

Оциједите је, раширим по чистој кухињској крпи и оставите да се суши и хлади. Овај дио већина прескочи, и ту се направи грешка. Ако жито остане влажно, постаће гњецаво и тешко, а не растресито. Нека се суши макар два-три сата, а ако може и дуже, још боље.

Кад се потпуно охлади, самељите је на крупно у машини за месо. Затим додајте шећер, орахе, ванилин шећер, лимунову кору и по жељи мало цимета. Све се промијеша рукама, лагано, да се састојци повежу.

На крају, пребаците на тањир или чинију, поравнајте површину и поспите прах-шећером кроз ситно сито да изгледа чисто и уредно. По традицији, на средини се направи крст од ораха.

Лијекови

Здравље

Ево који нови лијекови од сутра иду на рецепт

Како да жито не буде гњецаво

Најважније је да пшеницу:

добро оциједите - никако је не користи док се потпуно не осуши,

не мељете док је топла, јер топлота ствара влагу,

не прекувате - зрно треба да буде мекано, али да се види и "осјети под зубом".

Ако желите да изгледа лијепо и на столу, користите ситно мљевене орахе и немојте претјеривати са шећером - он влажи смјесу. Умјесто тога, део шећера можете замијенити медом, који даје сјај и богатију текстуру.

Жито није само посластица. То је мали ритуал сјећања, мирис дима и тишине у кући, тренутак кад се застане. Јер баш као зрно пшенице које мора да "умре" да би дало нови живот - и свака наша молитва, кад се изговори са миром, постаје сјеме нечег новог.

(Она.рс)

