Јавља вам се бол у глави када вјежбате? Ево зашто и кад указује на опрез

Извор:
Б92
02.11.2025
17:13
Иако су често безопасне, ове такозване "главобоље при физичком напору" могу озбиљно покварити утисак након тренинга и навести вас да преиспитате шта сте погрешно урадили.
Најчешће се јављају као пулсирајући бол који захвата обе стране главе и може трајати од неколико минута до више сати, а понекад и дана. Обично се јављају послије интензивне физичке активности - трчања, пливања, дизања тегова или било ког тренинга који доводи организам до границе издржљивости.
Подаци показују да се овај тип главобоља јавља код око 12 одсто одраслих, али у појединим истраживањима тај проценат достиже и 25 одсто, зависно од узраста, пола и нивоа физичке активности. У већини случајева, главобоље изазване вјежбањем нису опасне и нестају саме од себе, често након неколико мјесеци редовног тренинга. Ипак, њихов узрок није у потпуности разјашњен, пише Индепендет.
Привремени притисак у лобањи
Једна од најпопуларнијих теорија је да до њих долази због промјена у протоку крви у мозгу. Током интензивног вјежбања, тијело повећава доток кисеоника и крви у мозак, што шири крвне судове и ствара привремени пораст притиска унутар лобање, а управо тај пораст притиска може изазвати бол.
Како се тијело временом прилоагоди на напорт, крвни судови постају еластичнији и боље регулишу проток, па главобоље почињу да се јављају ријеђе. Ово би могло објаснити зашто се тај проблем чешће јавља код људи који тек почињу са вјежбањем него код оних са више искуства. Такође, они који пате од мигрена имају већу вјероватноћу да ће их осјетити, јер се и једне и друге главобоље повезују са сличним васкуларним механизмима.
Спољашњи фактори, као што су врућина и дехидрација, додатно повећавају ризик. Мозак не може да се расхлади знојењем као остали дјелови тијела, па се приликом високих температура повећава проток крви ка мозгу како би се регулисала његова температура. То, опет, може довести до пораста притиска и појаве бола. Ако сте и дехидрирани, организам је под још већим оптерећењем - срце ради јаче, крв се згушњава, а циркулација постаје спорија. Иако дехидрација сама по себи није директан узрок, чини вас подложнијим главобољи.
Знаци за узбуну
Главобоље изазване напором најчешће су пролазне и не остављају трајне посљедице. Ипак, у ријетким случајевима могу бити знак озбиљнијег здравственог стања као што су крварење у мозгу, спазам крвних судова, повећан притисак унутар лобање или инфекција.
Требало би одмах потражити медицинску помоћ ако је бол јак и изненадан, ако га прате замућен вид, конфузија, укочен врат, слабост, мучнина или повраћање или ако траје дуже од 24 сата без побољшања.
Потпуно спрјечавање ових главобоља није могуће, али неколико добрих навика може помоћи. Поред адекватне хидратације, препоручује се постепено повећавање интензитета вјежбања и добро загријевање прије сваког тренинга.
Ако сте склони овим тегобама, неколико мјесеци задржите лагани до умјерени темпо док се тијело не навикне на физички напор. Добар сан, уравнотежена исхрана и редовно мјерење крвног притиска такође могу помоћи у превенцији.
(б92)
