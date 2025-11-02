Минић: Молим раднике РиТЕ Угљевик да се врате на посао

Извор:
СРНА
02.11.2025
16:53
Коментари:2
Премијер Републике Српске Саво Минић замолио је раднике Рудника и Термоелектране /РиТЕ/ Угљевик да се врате на посао, истакавши да је Влада забранила продају угља трећим лицима без њене сагласности.
"Молим раднике РиТЕ Угљевик да се врате на посао. Исти радници радиће на копу `Исток 2` у пуном капацитету, а уколико се укаже потреба за више посла, биће и додатних ангажмана", објавио је Минић на Иксу.
Он је истакао да угља мора бити довољно за дужи период, не дан за дан.
Молим раднике „РиТЕ Угљевик“ да се врате на посао.— Саво Минић (@minic_savo) November 2, 2025
Исти радници радиће на копу „Исток 2“ у пуном капацитету, а уколико се укаже потреба за више посла, биће и додатних ангажмана. Јер угља мора бити довољно за дужи период, не дан за дан.
Влада је 9. октобра забранила продају угља…
Подсјетио је и да је Влада 9. октобра забранила продају угља трећим лицима, без њене сагласности.
Термоелектрана Угљевик је у току протекле ноћи изашла из погона због недостатка угља јер управа није успјела да постигне договор да рудари наставе рад.
Друштво
Опрез: Дужа чекања на прелазима ка Србији и Хрватској
Директор предузећа Дико Цвијетиновић рекао је Срни да су јуче цијели дан имали разговоре са рударима, али да нису успјели да дођу до договора и да их убиједе да су поједине изјаве које се тичу концесије "Комсар енерџи" извучане из контекста и да неће бити увођења трећих лица када је ријеч о експлоатацији угља на "Угљевик Исток два".
Сцена
1 ч0
Друштво
1 ч0
Савјети
2 ч0
Фудбал
2 ч0
Република Српска
3 ч3
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч2
Република Српска
6 ч4
Најновије
Најчитаније
18
12
18
07
17
48
17
47
17
41
Тренутно на програму