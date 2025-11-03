Logo

Лавина затрпала планинаре, има мртвих

Извор:

СРНА

03.11.2025

15:19

Коментари:

0
Лавина затрпала планинаре, има мртвих
Фото: Unsplash

Троје планинара, укључујући једног страног држављанина, је погинуло, а осам других се води као нестало када је лавина погодила планинарску експедицију на врху Хималаја у Непалу, саопштено је из полиције.

"Међу несталима на планини Јалунг Ри Химал, висине 5.630 метара, у округу Долака, сјевероисточно од Катмандуа, је пет страних држављана", рекао је шеф локалне полиције Гјан Кумар Махато за Ројтерс.

Svijece smrt

Култура

Преминуо Радомир Путник: Био је истински посвећеник

Он је додао да су четири повријеђена планинара евакуисана у оближње село, а потрага за несталима, укључујући и хеликоптером, се наставља.

"Такође смо послали копнене тимове за претрагу и спасавање из војске и полиције и чекамо даљи развој догађаја", рекао је Махато.

Националности погинулих или несталих странаца нису познате.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

Тужилаштву предат полицајац осумњичен за сексуално искориштавање дјетета

Јалунг Ри се налази у долини Ролвалинг на сјевероистоку Непала, а алпиниси се тамо сусрећу са мјешавином стијена, леда и снијега.

Подијели:

Тагови:

Himalaji

planinari

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Финансирање Украјине није посао Мађарске

1 ч

0
МУП послао обавјештење грађанима: Имате рок до 31. децембра

Друштво

МУП послао обавјештење грађанима: Имате рок до 31. децембра

2 ч

0
Цвијановић: Крајње вријеме да се оконча ера страног интервенционизма

Република Српска

Цвијановић: Крајње вријеме да се оконча ера страног интервенционизма

2 ч

0
Nesanica telefon krevet

Здравље

Једна намирница саботира квалитетан сан ако је једете поподне

2 ч

0

Више из рубрике

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Финансирање Украјине није посао Мађарске

1 ч

0
Виз Ер уводи "бизнис класу за сиромашне"

Свијет

Виз Ер уводи "бизнис класу за сиромашне"

2 ч

0
Човјек купио возачку дозволу за 800 евра преко интернета, ево какву казну је добио

Свијет

Човјек купио возачку дозволу за 800 евра преко интернета, ево какву казну је добио

2 ч

0
Белорусија спремна да пошаље војску у Украјину

Свијет

Белорусија спремна да пошаље војску у Украјину

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

08

Звезда и даље без једног од најбољих, кошаркаш све открио: Не знам када ћу се вратити

17

06

Познату спортисткињу убила љубоморна жена

17

06

Нокти у овим нијансама су апсолутни тренд ове сезоне

17

01

Јак земљотрес недалеко од обале Чилеа

16

59

Код осумњичених за крађу у Лиону пронађено 306 килограма злата

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner