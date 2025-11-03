Лавина затрпала планинаре, има мртвих

Извор:
СРНА
03.11.2025
15:19
Коментари:0
Троје планинара, укључујући једног страног држављанина, је погинуло, а осам других се води као нестало када је лавина погодила планинарску експедицију на врху Хималаја у Непалу, саопштено је из полиције.
"Међу несталима на планини Јалунг Ри Химал, висине 5.630 метара, у округу Долака, сјевероисточно од Катмандуа, је пет страних држављана", рекао је шеф локалне полиције Гјан Кумар Махато за Ројтерс.
Култура
Преминуо Радомир Путник: Био је истински посвећеник
Он је додао да су четири повријеђена планинара евакуисана у оближње село, а потрага за несталима, укључујући и хеликоптером, се наставља.
"Такође смо послали копнене тимове за претрагу и спасавање из војске и полиције и чекамо даљи развој догађаја", рекао је Махато.
Националности погинулих или несталих странаца нису познате.
Хроника
Тужилаштву предат полицајац осумњичен за сексуално искориштавање дјетета
Јалунг Ри се налази у долини Ролвалинг на сјевероистоку Непала, а алпиниси се тамо сусрећу са мјешавином стијена, леда и снијега.
Свијет
1 ч0
Друштво
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Здравље
2 ч0
Најновије
Најчитаније
17
08
17
06
17
06
17
01
16
59
Тренутно на програму