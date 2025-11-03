Избила туча свадби: Млада задржала своје презиме и услиједио хаос

Извор:
Блиц
03.11.2025
15:52
Коментари:0
Као да није довољно чудних обичаја са српских свадби гдје, на примјер, кум са свадбе иде до свог аутомобила на столицама јер му није дозвољено да ногама дотакне тло, на мрежама се недавно повела занимљива и може се рећи хумористична расправа о бизарним ситуацијама на свадбама у којој су главни актери чланови уже породице младенаца.
“У посљедње вријеме чула сам пар невјероватних прича о свадбама које су скоро пропале због понашања родитеља младенаца - мајке, очеви, таште, свекрве… Да ли сте били свједоци нечег сличног или имате своју причу о томе како су родитељи младенаца покушали да саботирају вјенчање, изазову драму или скрену пажњу на себе?”, питала је на платформи Редит једна корисница и добила низ интересантних одговора.
“Да ли се рачуна свадба у Лесковцу кад је млада ријешила да задржи своје презиме, а неко са младожењине стране (да ли његов отац?!) викнуо 'ку*во', и настала општа туча”, подијелио је своје утиске један форумаш.
Регион
Словенци у Хрватској крали из аутомобила током свадби
Прича о младожењином оцу који је појео сам посљедње остатке свадбене торте све је насмијала:
“Оставили смо радницима у локалу торте, појело се доста, узели смо три парчета с намјером да их замрзнемо... Елем, дам ја оцу у крило кутију. Стигнемо до гајбе гдје смо били са гостима, стајемо, гледам гдје је торта - лик појео успут из крила све шаком”, чудом се чудио некадашњи младожења сјећајући се тог догађаја.
“Снајин отац дао буразеру празну пушку па почео да га зеза да не зна ни из пушке да опали, како ће унуке да му прави. Наш ујак хтио да га бије флашом. Снајин бураз нам дао патроне. Буразер умјесто у јабуку гађа мотку на коју је окачена. Пребије мотку сачмом из неког покушаја, мотка падне на кола будућег таста, који се још свађа са нашим ујаком. Умијеша се ташта, дере се на мужа – шта се мајмунишеш као да је принцеза нека, а не да је једва овог нашла”, у даху је исписао очевидац догађаја, да би један од коментара био: “Фина нека породица”.
У епизоди кад те изда најрођенији, то изгледа овако:
Свијет
Пријети ''олуја вијека'': Ови дијелови ће највише бити погођени
“Другарица се удавала. Унапријед су се договорили ко шта плаћа. Њена кева запела да јој плати вјенчаницу. Ајде, као поклон од мајке. Два дана пред свадбу, кева јој каже да јој не пада на памет да јој плати вјенчаницу. Па општи хаос док нису нашли паре за то. Замало да се уда у обичној хаљини”.
Избор пјесама је увијек један од највећих проблема на слављима, па тако и у сјећању овог форумаша са неколико свадби:
“Најгоре што можете да урадите на својој свадби јесте да пустите родитеље да наручују пјесме. Био сам на више од три свадбе гдје су родитељи наручивали пјесме... Ајде што пјесме не прате моменат свадбе, него што пјесму знају младожењин отац, стриц и два жива пјевача на простору СФРЈ”.
"Година 2017. сједим, ушло се у програмску шему, атмосферица. На моје очи младожења насред подијума се жвалави са младином рођеном сестром! Млада баш није спортски поднијела, срећа па је мали број гостију испратио ситуацију”.
"Брак нам је и сад баш онакав како је и почео"
“Одлучили смо да се вјенчамо у општини само у присуству свједока, и о томе смо обавијестили породице. Али то није спријечило његову мајку и њену сестру да се нацртају испред општине. Осјећала сам се као крпа, јер моја мајка није била ту, отац смртно болестан, тетка мртва... Такав нам је и брак, баш како је почео”.
Република Српска
1 ч1
Регион
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Сцена
1 ч0
Србија
4 ч0
Србија
6 ч0
Србија
7 ч0
Србија
1 д3
Најновије
Најчитаније
17
08
17
06
17
06
17
01
16
59
Тренутно на програму