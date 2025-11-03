Logo

Одређен кућни притвор возачу комбија у којем су били млади џудисти

Агенције

03.11.2025

10:18

Одређен кућни притвор возачу комбија у којем су били млади џудисти

Основни суд у Новом Саду одредио је кућни притвор С. С, возачу комбија, који је слетио с пута и упао у канал 29. октобра, када је погинуо младић (16), а још седам малољетника је повријеђено.

У комбију су били млади џудисти клуба "Партизан" који су се враћали са такмичења из Азербејџана.

Суд је одбио приједлог тужилаштва да одреди С. С. притвор и одредио му мјеру забране напуштања стана уз електронски надзор, речено је из тог суда за Танјуг.

Он је осумњичен за кривично дјело "тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја".

У возилу се налазило осморо малољетних путника узраста од 13 до 16 година, који су чланови џудо клуба "Партизан".

Један од младих џудиста, који је повријеђен у саобраћајној несрећи, хитно је оперисан прошлог четвртка у Ургентном центру у Београду због повреде кичме, а министар здравља Златибор Лончар тада је саопштио да је његово стање стабилно.

Лончар је рекао да је дјечак имао тешку повреду кичме и да је урађена изузетно комплексна хируршка интервенција.

Саобраћајна несрећа

Partizan

