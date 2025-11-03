Извор:
Sputnjik
03.11.2025
18:09
Коментари:0
ОпенАИ је недавно унио велике промене у правила коришћења, којима се званично ограничава употреба ЧетГПТ-ја у областима као што су медицина, право и финансије.
Tо значи да вјештачка интелигенција више не смије да пружа персонализоване савјете у било којој области која захтијева лиценцу или формално образовање - укључујући постављање медицинских дијагноза, тумачење закона или давање приједлога око управљања новцем.
Према новим смерницама, ЧетГПТ може објаснити опште принципе или појмове, али не смије да дјелује као замјенa за стручњака. На примјер, ако корисник пита како да лијечи конкретан симптом болести, модел смије да опише шта тај симптом уопштено може да значи, али ће увијек препоручити кориснику да за конкретан савјет пита љекара.
Слично важи и за правне или финансијске теме: ЧетГПТ ће рећи како функционише порез или шта садржи тестамент, али не може да савјетује шта да потпишете или у шта да уложите новац.
Разлог за промене је једноставан: ОпенАИ жели да се заштити од правних ризика и истовремено ограничи злоупотребу технологије која потенцијално може нанијети штету. На званичном сајту компаније стоји да је циљ ове мјере "заштита људи од потенцијалних посљедица због дијељења погрешних или непровјерених информација".
БиХ
Тужилаштво БиХ формирало предмет због споменика Праљку
Другим ријечима, ЧетГПТ више неће "глумити доктора, адвоката или финансијског савјетника", јер ти послови подразумијевају одговорност коју АИ алгоритам не може да преузме. Компанија посебно наглашава да се њени модели не смеју користити у контекстима који могу директно утицати на здравље, безбједност или финансијску стабилност људи. То укључује, поред осталог, дијагнозу болести, процену ризика за кредите, правне одлуке или тумачење уговора.
У дјелу "Забрањене примене" ОпенАИ изричито наводи да је забрањено користити моделе за:
Пружање медицинских савјета, укључујући дијагнозу и лијечење.
Припрему или преглед правних докумената без лиценцираног адвоката.
Давање финансијских или инвестиционих препорука.
Симулирање професионалаца у било којој области у којој би грешка могла имати посљедице по живот или имовину.
ОпенАИ уједно подсећа да се сви разговори са ЧетГПТ-јем могу користити за "побољшање модела", што значи да подаци које корисници деле нису потпуно приватни. Због тога нова правила иду руку под руку са препоруком да се никада не уносе лични, финансијски или медицински подаци, као што су медицински налази или подаци о банковним рачунима.
У суштини, ЧетГПТ се сада третира као образовни и информативни алат, не као замјена за професионалца. Може да помогне у разумијевању сложених појмова, да понуди преглед истраживања или појасни правне термине, али не сме да препоручује, прописује или одлучује у име корисника. То је дио шире стратегије којом ОпенАИ жели да покаже да његови модели могу бити безбеднији, транспарентнији и одговорнији, преноси "Интернешнал бизнис тајмс".
Фудбал
Пауновић објавио први списак репрезентације: Ко је на њему?
Ове промјене су одговор на све учесталије критике да су људи почели да се превише ослањају на вештачку интелигенцију као на непогрешив извор чињеница. ОпенАИ сада жели да подвуче границу између корисног алата за учење и опасног извора нетачних информација, а нови систем забрана и упозорења управо служи томе - да подсјети кориснике да ЧетГПТ није ни љекар, ни адвокат, ни финансијски савјетник, већ само добро обучен писац који умје да састави убедљив одговор, али не и да гарантује да је тачан, пише Спутњик.
Наука и технологија
4 ч0
Наука и технологија
4 ч0
Наука и технологија
7 ч0
Наука и технологија
7 ч0
Најновије
Најчитаније
20
14
20
12
20
11
20
06
20
06
Тренутно на програму