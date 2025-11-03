Logo

Моментално мијењајте шифру ако је ваш мејл на овој листи

Ако користите Gmail (Џи Мејл), вријеме је да провјерите безбједност свог налога.

Према најновијим подацима, више од 180 милиона лозинки процурило је на интернет, а Google (Гугл) савјетује корисницима да одмах промијене лозинку и укључе двофакторску верификацију.

Иако Гугл тврди да Џи Мејл сам по себи није хакован, милиони адреса које користе Џи Мејл налог нашли су се међу компромитованим подацима. Упозорење је стигло након што је безбједносни истраживач Трои Хант, творац сервиса Хев и Бин Пвнд, објавио да је у најновијем хакерском таласу процурело више од 180 милиона корисничких лозинки.

Ова платформа омогућава свима да провјере да ли се њихова адреса нашла у некој познатој бази података хакованих налога. Довољно је да посјетите сајт haveibeenpwned.com, унесете своју имејл адресу и одмах ћете сазнати да ли су ваши подаци компромитовани. Ако видите црвену ознаку, то значи да би требало одмах да промијените лозинку.

Шта каже Гугл

Компанија тврди да није ријеч о директном нападу на Џи Мејл, већ о базама података које сакупљају украдене лозинке са различитих сајтова. Ипак, Гугл упозорава кориснике да не игноришу вијест и да предузму мјере заштите.

Из компаније поручују да корисници могу додатно да се заштите укључивањем 2-степене верификације и коришћењем паски опције, која је сигурнија од класичних лозинки. Гугл такође препоручује редовно мијењање лозинки, нарочито ако су једноставне или коришћене на више сајтова.

Ако ваша лозинка спада у категорију слабих, најбоље је да је одмах замијените нечим комплекснијим. На примјер, лозинка “шифра” може постати далеко безбједнија ако је запишете као "Ш1фр@".

На крају, активирање двофакторске верификације остаје најефикаснији начин заштите. Ова опција спречава приступ налогу без додатне потврде преко другог уређаја, што значајно смањује ризик од крађе података.

