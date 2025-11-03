Logo

Предложен притвор осумњиченом за сексуално искориштавање дјетета

Предложен притвор осумњиченом за сексуално искориштавање дјетета
Поступајући тужитељка Тужилаштва Кантона Сарајево предложила је Општинском суду у Сарајеву одређивање једномјесечног притвора осумњиченом полицијском службенику Амару Турчалу.

Притвор му је предложен због опасности да би осумњичени боравком на слободи могао поновити кривично дјело и због опасности да би боравком на слободи осумњиченог могло доћи до узнемирења јавности.

Сумњичи се за сексуалну злоупотребу малољетне особе.

