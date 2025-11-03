Предложен притвор осумњиченом за сексуално искориштавање дјетета

Извор:
АТВ
03.11.2025
16:02
Коментари:0
Поступајући тужитељка Тужилаштва Кантона Сарајево предложила је Општинском суду у Сарајеву одређивање једномјесечног притвора осумњиченом полицијском службенику Амару Турчалу.
Притвор му је предложен због опасности да би осумњичени боравком на слободи могао поновити кривично дјело и због опасности да би боравком на слободи осумњиченог могло доћи до узнемирења јавности.
Сцена
Репер запалио ватру: Био сам у вези са Џастином Трудоом
Сумњичи се за сексуалну злоупотребу малољетне особе.
Хроника
1 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
7 ч0
Хроника
9 ч0
Најновије
Најчитаније
17
06
17
06
17
01
16
59
16
58
Тренутно на програму