Logo

Репер запалио ватру: Био сам у вези са Џастином Трудоом

Извор:

Агенције

03.11.2025

15:59

Коментари:

0
Репер запалио ватру: Био сам у вези са Џастином Трудоом

Репер Дипло шокирао је јавност тврдњом да је био у вези Џастином Трудоом.

Ди-џеј и репер Дипло (46), бивши дечко Кејти Пери шокирао је јавност током гостовања у подкасту "Smart Girl Dumb Questions".

ILU-TJESTENINA-28082025

Свијет

У тјестенини пронађена опасна бактерија: Шест људи умрло, десетине хоспитализовано

Водитељка је прокоментарисала да Канада сада има згодну премијерку, па се дотакла везе бившег премијера Џастина Трудоа (53) и пјевачице Кејти Пери (41).

"Излази са Кејти Пери, као ја?", надовезао се Дипло, па наставио: "Био сам у вези и са Џастином Трудоом".

Додао је да му је то, ипак, било мало страно.

"То је било чудно јер једноставно нисам из те приче, политичари ме не занимају", истакао је он, а пренио је "ТМЗ".

"Мислим да је згодан", наставила је водитељка.

"Јесте згодан, помало", рекао је Дипло.

Његова тврдња је изазвала буру на друштвеним мрежама.

илу-вјештачка интелигенција-01102025

Наука и технологија

АИ најбоље разумије овај језик

"Излазио је са Трудоом????", написао је један обожавалац на Јутјубу, испод снимка подкаста.

"Нисам изненађена", написала је једна жена на Иксу.

Коментари су се низали, а онда је и "Дејли мејл" контактирао Перијеве представнике и Трудоа путем Инстаграма због коментара.

Ипак, Дипло се, како је касније наведено, шалио.

Међутим, "вијест" је већ "обишла планету", а многи медији су подсјетили да се о вези репера и пјевачице говорило 2014. године, након што су виђени заједно на фестивалу Коачела.

svadba mlada mladenci

Србија

Избила туча свадби: Млада задржала своје презиме и услиједио хаос

Поп звијезда је касније рангирала Диплоа на посљедње мјесто листе својих бивших љубавника, док је прва два додијелила Џону Мајеру и Орланду Блуму.

О том је причала током наступа са Џејмсом Корденом у емисији Witness World Wide", која је емитована уживо.

Подијели:

Тагови:

Џастин Трудо

Канада

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Словенци у Хрватској крали из аутомобила током свадби

Регион

Словенци у Хрватској крали из аутомобила током свадби

1 ч

0
Пријети ''олуја вијека'': Ови дијелови ће највише бити погођени

Свијет

Пријети ''олуја вијека'': Ови дијелови ће највише бити погођени

1 ч

0
Чавошки: Срби да не признају одлуке Уставног суда БиХ

Република Српска

Чавошки: Срби да не признају одлуке Уставног суда БиХ

1 ч

1
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Ужас у Хрватској: У шуми пронађене кости, сумња се да су људске

1 ч

0

Више из рубрике

Цеца Ражнатовић

Сцена

Цеца о непријатној ситуацији на концерту: ''Пласиране су лажи..''

1 ч

0
Још једна држава Балкана најавила повратак на Евровизију 2026

Сцена

Још једна држава Балкана најавила повратак на Евровизију 2026

5 ч

0
Бритни Спирс након скандалозних објава обрисала Инстаграм

Сцена

Бритни Спирс након скандалозних објава обрисала Инстаграм

6 ч

0
Вратила се краљица голотиње на Инстаграм

Сцена

Вратила се краљица голотиње на Инстаграм

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

01

Јак земљотрес недалеко од обале Чилеа

16

59

Код осумњичених за крађу у Лиону пронађено 306 килограма злата

16

58

Први пут се пољубили на вјенчању: Младенци су годинама чекали тај тренутак, а ово је разлог

16

51

Хара нови талас вируса: Симптоми трају и до 15 дана, па се враћају

16

50

Ко су осумњичени за пљачку Лувра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner