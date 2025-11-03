Репер запалио ватру: Био сам у вези са Џастином Трудоом

Извор:
Агенције
03.11.2025
15:59
Коментари:0
Репер Дипло шокирао је јавност тврдњом да је био у вези Џастином Трудоом.
Ди-џеј и репер Дипло (46), бивши дечко Кејти Пери шокирао је јавност током гостовања у подкасту "Smart Girl Dumb Questions".
Свијет
У тјестенини пронађена опасна бактерија: Шест људи умрло, десетине хоспитализовано
Водитељка је прокоментарисала да Канада сада има згодну премијерку, па се дотакла везе бившег премијера Џастина Трудоа (53) и пјевачице Кејти Пери (41).
"Излази са Кејти Пери, као ја?", надовезао се Дипло, па наставио: "Био сам у вези и са Џастином Трудоом".
Додао је да му је то, ипак, било мало страно.
"То је било чудно јер једноставно нисам из те приче, политичари ме не занимају", истакао је он, а пренио је "ТМЗ".
"Мислим да је згодан", наставила је водитељка.
"Јесте згодан, помало", рекао је Дипло.
Његова тврдња је изазвала буру на друштвеним мрежама.
Наука и технологија
АИ најбоље разумије овај језик
"Излазио је са Трудоом????", написао је један обожавалац на Јутјубу, испод снимка подкаста.
"Нисам изненађена", написала је једна жена на Иксу.
Коментари су се низали, а онда је и "Дејли мејл" контактирао Перијеве представнике и Трудоа путем Инстаграма због коментара.
Ипак, Дипло се, како је касније наведено, шалио.
Међутим, "вијест" је већ "обишла планету", а многи медији су подсјетили да се о вези репера и пјевачице говорило 2014. године, након што су виђени заједно на фестивалу Коачела.
Србија
Избила туча свадби: Млада задржала своје презиме и услиједио хаос
Поп звијезда је касније рангирала Диплоа на посљедње мјесто листе својих бивших љубавника, док је прва два додијелила Џону Мајеру и Орланду Блуму.
О том је причала током наступа са Џејмсом Корденом у емисији Witness World Wide", која је емитована уживо.
Diplo Claims He Dated Both Katy Perry & Justin Trudeau https://t.co/VGyUehQaAn pic.twitter.com/JUmzfhQNhb— TMZ (@TMZ) November 2, 2025
Најновије
Најчитаније
17
01
16
59
16
58
16
51
16
50
Тренутно на програму