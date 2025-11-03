Logo

Ова особина се сматра најважнијом за успјешну везу

03.11.2025

18:03

Par, ljubav
Фото: Pexels

Љубав у вези се често губи кроз неспоразуме и страх од рањивости, а трајна љубав како тврде стручњаци захтјева једну важну вјештину.

Наиме, психолог Марк Траверс за Psychology Today појаснио је да је самосвијест важна за посматрање властитих мисли, понашања и емоција те разумијевање начина на које оне утичу на везу.

Одузете пушке

Хроника

Полиција у БиХ одузела главу животиње, рогове и месо

Како појашњава, праве везе се не темеље само на љубави, већ и на поштовању, комуникацији и повјерењу.

– Повјерење почиње са искреношћу према себи те признавањем властитих страхова и потреба. Када потискујете своје осјећаје или бјежите од онога што вас плаши, тада стварање унутрашњи сукоб који се временом одржава и на вашу везу. Самосвијест вас учи да будете аутентични и отворени, а право повјерење настаје тек онда када оба партнера дијеле искреност и рањивост – казао је Траверс.

У свакој вези долазе и тренуци када ће вас партнерово понашање подсјетити на претходне несигурности или страхове.

– Без самосвијести лако реагујете импулсивно и стварате непотребне сукобе. Када препознате своје окидаче, онда можете застати, разумјети их и реаговати мирније. То омогућава бољу комуникацију и помаже да однос остане извор подршке, а не напетости – тврди овај психолог.

јаја

Свијет

Потражња за јајима у Њемачкој никад већа

Уз то, он тврди да границе чувају ваш идентитет и спречавају да се изгубите у вези.

– Када немате границе, често покушавате угодити другој особи и занемарујете своје потребе, што води до исцрпљености и незадовољства. Самосвијест вам помаже да препознате шта вам је потребно да бисте се осјећали сигурно и поштовано. Јасно изражене границе не уништавају блискост, оне штите и омогућавају искрену повезаност у вези, без губитка себе – казао је.

