Метеоролози објавили прогнозу до петка: Ево какво нас вријеме очекује

03.11.2025

17:37

Мраз зима минус лист
Фото: photos_by_ginny/Pexels

Хладно вријеме праћено маглом и мразом очекује су наредним данима у Републици Српској, а према најавама метеоролога, у вишим предјелима је могућ и минус.

Прогноза за уторак

"Ујутру хладније, на истоку облачно, у осталим предјелима ведро. У вишим предјелима ће бити слабог мраза. Око ријека и по котлинама пролазна магла. Током дана сунчаније, на истоку хладније уз умјерену облачност. На југу вјетровито током читавог дана", наводе из Републичког хидрометеоролошког завода.

"Минимална температура ваздуха од два до седам, на југу до девет, у вишим предјелима од минус два. Максимална температура ваздуха од 10 степени на истоку до 17 на југу и западу, у вишим предјелима од шест степени Целзијусових", истичу они.

Прогноза за сриједу

"Јутро још хладније и ведро, око ријека и по котлинама магловито. У вишим, а и понегдје у нижим предјелима, очекује се слаб приземни мраз. Током дана сунчано и мало топлије. Минимална температура ваздуха од нула до пет, на југу око осам, у вишим предјелима од минус четири степена. Максимална температура ваздуха од 12 до 18, у вишим предјелима од осам степени", стоји у прогнози РХМЗ-а.

Прогноза за четвртак

"Ујутру свјеже и претежно ведро уз честу појаву магле око ријека и по котлинама. Током дана претежно сунчано и још мало топлије, на истоку уз умјерену облачност. Магла ће се понегдје дуже задржати током дана уз хладније вријеме у тим предјелима. Минимална температура ваздуха од један до шест степени, на југу око девет, у вишим предјелима од минус три степена Целзијусова. Максимална температура ваздуха од 14 до 19, у вишим предјелима и мјестима са маглом од 10", истичу они.

Прогноза за петак

Јутро ће бити магловито око ријека и по котлинама, а локално ће се магла дуже задржати уз свјежије вријеме у тим предјелима.

"Током дана претежно сунчано уз умјерено наоблачење у другом дијелу дана. Минимална температура ваздуха од два до седам, на југу око девет, у вишим предјелима од минус два. Максимална температура ваздуха од 14 до 20, у вишим предјелима и мјестима са маглом од 11 степени", истичу из РХМЗ-а, преносе Независне.

Временска прогноза

