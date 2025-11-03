Logo

Пјевач штаком претукао жену - боре јој се за живот

Љекари се боре за живот 82-годишњакиње коју је током 29. и 30. октобра брутално премлатио њен 87-годишњи партнер.

Ријеч је, како пише "Индекс", о дугогодишњем пјевачу црквеног збора Загребачке катедрале који је у међувремену тешко оболио.

Управо је та његова болест кумовала нападу на супругу коју је изударао дрвеном штаком.

Због тежине болести, која му је утицала на психичко стање, истражиоци вјерују како би чак могао бити проглашен неурачунљивим.

Сада је, међутим, осумњичен за покушај фемицида, односно покушај тешког убиства женске особе коју је већ раније злостављао.

Његова супруга с тешким и по живот опасним повредама налази се у болници, а насилном 87-годишњаку, упркос високој животној доби, одређен је истражни затвор.

Наиме, и тужилаштво и суд процијенили су да је опасан за околину јер, упркос менталним проблемима, још увијек успијева развити значајну физичку снагу.

Насиље

покушај убиства

Хрватска

Загреб

