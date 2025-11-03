Ауто се закуцао у ограду - возач на мјесту погинуо

Извор:
АТВ
03.11.2025
17:15
Око 15:30 сати на Љубљанској авенији у Загребу, педесетак метара од Јанкомирског моста у смјеру запада, догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој је аутомобил ударио у заштитну ограду.
Возач је на мјесту несреће смртно страдао, потврдила је загребачка полиција.
Увиђај је у току, а саобраћај се на том дијелу авеније одвија успорено.
Полиција ће више информација објавити након завршетка увиђаја.
