Ауто се закуцао у ограду - возач на мјесту погинуо

АТВ

03.11.2025

17:15

Око 15:30 сати на Љубљанској авенији у Загребу, педесетак метара од Јанкомирског моста у смјеру запада, догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој је аутомобил ударио у заштитну ограду.

Возач је на мјесту несреће смртно страдао, потврдила је загребачка полиција.

Увиђај је у току, а саобраћај се на том дијелу авеније одвија успорено.

Полиција ће више информација објавити након завршетка увиђаја.

Саобраћајна несрећа

несрећа

удес

Загреб

Хрватска

