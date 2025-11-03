Logo

Ватрогасци спасили жену из пламена у посљедњи час

Телеграф

03.11.2025

16:31

Ватрогасци спасили жену из пламена у посљедњи час
Фото: Pixabay

Велики пожар букнуо је данас око 14. 30 часова у стану једне стамбене зграде у Улици Вардарска у Пожаревцу, сазнаје "Телеграф.рс".

На лице мјеста су одмах дошле ватрогасне екипе које су затекле стан на четвртом спрату у пламену, а у гашењу ватре је било ангажовано осам ватрогасаца-спасилаца са четири возила.

svađa-2882025

Занимљивости

Ово су два најокрутнија хороскопска знака

Како Телеграф.рс сазнаје, у стану у коме је избио пожар налазила се једна особа која је у покушају да се спаси од ватре побјегла на терасу. Током акције спасавања из стана она је евакуисана, а избјегла је теже последице захваљујући брзој реакцији ватрогасаца.

- Ватрогасци су ушли у стан који је био у пламену. Жена је стајала на тераси и да нису брзо реаговали она би се угушила од дима- каже извор поменутог портала.

Брзом и ефикасном интервенцијом припадника Ватрогасно-спасилачке јединице Пожаревац, пожар је локализован, чиме је спријечено његово даље ширење на сусједне станове и објекат.

Полиција Црна Гора

Регион

Пришао столу за којим је сједила жена, па кренуо да је удара

Узрок пожара за сада није познат, а истрага о околностима избијања ватре биће спроведена након увиђаја.

