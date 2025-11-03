Ватрогасци спасили жену из пламена у посљедњи час

Извор:
Телеграф
03.11.2025
16:31
Коментари:0
Велики пожар букнуо је данас око 14. 30 часова у стану једне стамбене зграде у Улици Вардарска у Пожаревцу, сазнаје "Телеграф.рс".
На лице мјеста су одмах дошле ватрогасне екипе које су затекле стан на четвртом спрату у пламену, а у гашењу ватре је било ангажовано осам ватрогасаца-спасилаца са четири возила.
Како Телеграф.рс сазнаје, у стану у коме је избио пожар налазила се једна особа која је у покушају да се спаси од ватре побјегла на терасу. Током акције спасавања из стана она је евакуисана, а избјегла је теже последице захваљујући брзој реакцији ватрогасаца.
- Ватрогасци су ушли у стан који је био у пламену. Жена је стајала на тераси и да нису брзо реаговали она би се угушила од дима- каже извор поменутог портала.
Брзом и ефикасном интервенцијом припадника Ватрогасно-спасилачке јединице Пожаревац, пожар је локализован, чиме је спријечено његово даље ширење на сусједне станове и објекат.
Узрок пожара за сада није познат, а истрага о околностима избијања ватре биће спроведена након увиђаја.
