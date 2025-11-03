Logo

Колики треба да буде притисак у гумама зими?

Колики треба да буде притисак у гумама зими?
Фото: Pexels

Са доласком хладнијих дана, притисак у гумама постаје важнији него што већина возача претпоставља. Зимске температуре директно утичу на количину ваздуха у гумама, па их у овом периоду треба чешће провјеравати и допуњавати по потреби.

У пракси се и даље често може чути да су „мекше“ гуме боље за снијег и лед јер остварују већи контакт са тлом. Иако та тврдња има дјелимичну техничку основу, вожња са прениским притиском никада није безбједна. Истраживања показују да су недовољно напумпане гуме један од главних узрока губитка приањања и саобраћајних незгода у зимским условима.

Полиција

Бања Лука

МУП Српске поручује грађанима Бањалуке: Сутра почиње...

Правилно напумпане гуме омогућавају оптималан контакт, стабилност, мању потрошњу горива и дужи вијек трајања. За већину аутомобила препоручени притисак износи између 2 и 2.4 бара, а тачна вриједност се налази на наљепници на унутрашњој страни возачевих врата или на поклопцу резервоара. Ти подаци важе током цијеле године и не разликују се за љетне и зимске услове.

Зашто притисак пада када захлади

Пад температуре директно смањује притисак у гумама, јер се ваздух хлади и заузима мањи волумен. Произвођачи процјењују да гума изгуби око 0.06 бара на сваких 10 степени пада температуре. Зато многе возаче послије хладне ноћи дочека полуиспухан сет гума.

hotel soba vrata pixabay

Свијет

Ова земља уводи туристички порез: Гости луксузних хотела плаћаће таксу од 60 евра

Ако аутомобил има ТПМС систем (надзор притиска у гумама), он ће упозорити на пад од око 25 одсто. Ако нема, притисак треба провјеравати када је возило хладно, јер се током вожње гуме загријавају и дају привремено повишену вриједност. Предње гуме се обично пуне око 0.2 бара више због тежине мотора.

Сам поступак мјерења једноставан је, али мора бити прецизан. Мјерач треба чврсто притиснути уз вентил, а ако је резултат мањи од препорученог, гуме допунити компресором. Стручњаци савјетују да се притисак провјерава бар једном мјесечно, јер савремене гуме често губе ваздух без видљивих знакова.

Знакови да су гуме испумпане

Ако волан лагано подрхтава, ауто вуче у страну или се продужава пут кочења, велика је шанса да су гуме прениско напумпане. Осим што угрожавају безбједност, такве гуме повећавају потрошњу горива и троше се брже и неравномјерно.

njemacka zastava

Економија

Криза тресе Њемачки: Више фирми разматра отпуштање радника

Правилно напумпане гуме су једна од најједноставнијих, али и најважнијих ствари које можете урадити за безбједну вожњу током зиме. Редовна провјера притиска доноси стабилност, мању потрошњу и дужи животни вијек пнеуматика.

