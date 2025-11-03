Ова земља уводи туристички порез: Гости луксузних хотела плаћаће таксу од 60 евра

Извор:
Б92
03.11.2025
16:07
Коментари:0
Јапан биљежи рекордну популарност међу међународним туристима, упркос проблемима као што су загађење, антисоцијално понашање и "људске саобраћајне гужве".
Од јануара до септембра 2025. године, број страних посјетилаца премашио је 30 милиона, што је први пут у историји.
Хроника
Предложен притвор осумњиченом за сексуално искориштавање дјетета
Прошлог мјесеца Јапан је забиљежио 3,26 милиона долазака страних туриста, што представља раст од 13,7 одсто у односу на исти период прошле године. Укупно, у првих девет мјесеци 2025. године у земљу је стигло 31,65 милиона међународних туриста, рушећи све мјесечне рекорде из 2024. године.
Како би се одговорило на талас посјетилаца и промовисао одрживи туризам, Јапан је одобрио највећи икада хотелски порез. Ова уредба ће прво ступити на снагу сљедеће године у граду Кјоту. Порез је први пут повећан од његовог увођења 2018. године и очекује се да ће приходе града од пореза на смјештај повећати са око 31,8 милиона на око 71,5 милиона евра.
Износ пореза зависи од цијене смјештаја. Гости луксузних хотела плаћаће око 56,84 евра по ноћи, док ће порези за средње и буџетске собе бити знатно мањи - од 5,68 до 22,73 евра по ноћи. Најнижи порез од 1,14 евра примјењиваће се на смјештај испод 34,09 евра.
Наука и технологија
Моментално мијењајте шифру ако је ваш мејл на овој листи
Иако порез није осмишљен да обесхрабри туристе, његов циљ је да се трошкови "мјера против превеликог туризма" расподијеле међу посјетиоцима. Експерти истичу да овакви порези помажу у очувању културе, одржавању чистоће, побољшању јавног превоза и бољој организацији туриста, а истовремено доприноси одрживости дестинације.
На популарним локацијама попут планине Фуџи, већ се осјећају посљедице великог броја посјетилаца, са проблемима загађења и безбједности због гужви на стазама. Локална власт планира ширење инфраструктуре и повећање броја аутобуса како би се носила са растућом потражњом.
Сцена
Репер запалио ватру: Био сам у вези са Џастином Трудоом
Порез у Кјоту, уз правилно инвестирање прихода, неће негативно утицати на искуство туриста. Напротив, посјетиоци који бирају премиум смјештај могу да осјете додатну вриједност јер њихова уплата доприноси одрживости и побољшању дестинације.
Најновије
Најчитаније
17
08
17
06
17
06
17
01
16
59
Тренутно на програму