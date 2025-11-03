Криза тресе Њемачку: Више фирми разматра отпуштање радника

Извор:
Дневник.хр
03.11.2025
16:13
Коментари:0
Њемачким компанијама предстоји још једна тешка година и отприлике трећина њих намјерава гасити радна мјеста, утврдио је Њемачки економски институт ИВ у најновијем истраживању.
Отприлике 36 посто компанија намјерава идуће године смањити број запослених, тачно двоструко више од удјела оних које намјеравају отварати нова радна мјеста.
Расположење је посебно суморно у сектору индустрије, у којем приближно 41 посто анкетираних компанија планира смањити број радних мјеста, а тек отприлике свака седма фирма очекује да ће запошљавати нове раднике.
Истраживање свједочи о ограниченом оптимизму међу фирмама за 2026. годину, након двију узастопних година стагнације активности.
Приближно четвртина компанија очекује већу производњу или пословну активност него у 2025., док готово трећина предвиђа пад, показало је истраживање објављено у недјељу.
Најсуморније је расположење у индустрији, с негативним очекивањима о производњи у идућој години, због трговинских сукоба, геополитичких поремећаја, ризика у набавци сировина и високих регулаторних и трошкова енергије и рада.
Продуљена криза такођер пригушује улагања и истраживање је показало да трећина компанија планира смањити инвестицијске прорачуне за идућу годину.
Већа улагања очекује отприлике четвртина испитаника, утврдио је институт. пише Дневник.хр.
