Минић: У четвртак приједлог уговора да Гас-рес преузме Комсар

Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је данас у Бањалуци да је договорено да приједлог коначног уговора да "Гас-рес" преузме "Комсар" буде завршен до четвртка, 6. новембра, и да Рудник и термоелектрана "Угљевик" /РиТЕ/ може да експлоатише лежишта угља "Исток два".
"Властитом механизацијом ће се вршити копање и неће бити експлоатације других или трећих лица. Тематска сједница Владе Републике Српске о овоме требало би да буде наредног понедјељка", рекао је Минић на конференцији за новинаре након састанка са представницима РиТЕ "Угљевик", "Гас-реса" и ресорног министарства.
Када је ријеч о раду термоелектрана, Минић истиче да се пословање мора довести на професионалан ниво и наводи да ће након сједнице Владе Републике Српске имати прецизнији увид, с циљем да овај сектор буде доведен у добро стање.
"Надам се да ће у наредних 10 дана све бити завршено о преузимању `Комсара`. У Гацку има значајнијих залиха и стабилнија је производња, али и лош угаљ. Ова проблематика је комплексна, али се неће дозволити било каква импровизација", каже Минић.
Он се нада да ће радници "Угљевика", након данашњих састанака, наставити да раде да од петка поново почне производња електричне енергије.
"Боримо се и за радника и за радно мјесто. На овај начин нам је свима проузрокована штета и могли смо сјести прије и све то маркирати и ријешити", рекао је Минић.
Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић истакао је да су на данашњем састанку у Влади дефинисане мјере које ће обезбиједити несметано функционисање Рудника и Термоелектране /РиТе/ "Угљевик", које подразумијевају и несметан приступ лежишту угља на локацији "Исток два".
"Геолошка испитивања показују да ту леже резерве од 73 милиона тона, што ће бити довољно за несметан рад до краја радног вијека електране. То је била кључна дилема и захтјев", рекао је Ђокић на конференцији за новинаре у Бањалуци након састанка са представницима "Електропривреде" и РиТЕ "Угљевик".
Он увјерава да нема више разлога за страх и манипулације јер је сада осигуран несметан приступ лежиштима угља.
"Постојећа механизација може да изводи радове. Они само могу да направе процјену да ли ће им бити довољна њихова механизација. Имајући у виду постојећу механизацију са додатним улагањима, они ће моћи да осигурају угаљ за несметано функционисање електране", истакао је Ђокић.
Он је указао да РиТЕ "Угљевик" има доста обавеза на основу ранијих пресуда и објективних околности.
"Влада и `Електропривреда` учествоваће у сифинансирању међународних обавеза које има `Угљевик`. Влада је свих претходних година била присутна у Руднику и Термоелектрани. Сваки пут када смо радили нешто, доносили смо мјере које су унапређивале пословање", навео је Ђокић.
Он је рекао да се раније улагало у експропријације и инвестиције, што је и произвело садашње проблеме.
"Ми смо и даље у обавези да се одржи посебна сједница Владе која ће бити посвећена енергетском сектору, посебно стању у `Електропривреди Републике Српске`", истакао је Ђокић.
Он је рекао да се "Електропривреда" у посљедње четири године суочавала са неповољном хидролошком ситуацијом, те да хидроелектране нису производиле потребну количину енергије.
"Морали смо набављати енергију на тржишту. Куповали смо када смо имали потребу и то по далеко већој цијени него што ми нудимо нашој привреди и грађанима", навео је он.
Вршилац дужности директора предузећа "Гас-рес" Никица Врањеш рекао је данас да је ово предузеће до сада исплатило 93 милиона евра након што је од Владе добило задатак да преузме четири концесије од предузећа "Комсар енерџи".
Врањеш је појаснио да је ријеч о двије концесије које се односе на угаљ, једну на кречњак и једну за изградњу два блока термоелектране од 350 мегавата.
"До сада смо већ по овоме исплатили 93 милиона евра. Остало је још 30 милиона евра од укупне купопродајне цијене, да упишемо тај удио и да можемо адекватно одговорити енергетским захтјевима у будућности", рекао је Врањеш новинарима након састанка у Административном центру Владе Српске о стању у енергетском сектору.
Он је потврдио да је постигнуто рјешењ када је ријеч о раду Рудника и Термоелектране /РиТЕ/ "Угљевик" и да ће радници експлоатисати угаљ са поља "Исток два" које је било под концесијом.
"Мислим да смо дошли до рјешења на дугорочан рок за несметан рад Рудника и термоелектране `Угљевик`", рекао је Врањеш.
Он је навео да је добио увјерење од Владе Републике Српске да ће радници ући у експлоатационо поље "Исток два", додавши да ће с тим у вези бити осигуран несметан рад ове електране.
"У овај процес ушли смо прије годину дана. Предузеће `Гас Рес` је одлуком Владе добило задатак да преузме четири концесије од предузећа `Комсар енерџи`", навео је Врањеш.
