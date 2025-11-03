Радници РиТЕ Угљевик траже смјену Ђокића и комплетне управе

Извор:
АТВ
03.11.2025
13:10
Оставка Петра Ђокића и смјена комплетне управе предузећа РиТЕ Угљевик, само су неки од захтјева радника РиТЕ који су од суботе у штрајку, сазнаје АТВ.
Како сазнајемо, радници траже и да концесионо поље Угљевик исток 2 буде у власништву РиТЕ Угљевик у "цјелости, без накнаде и одмах".
Они су упутили и позив премијеру Сави Минићу да дође у Угљевик и да им "уживо објасни" шта се дешава.
Између осталог траже да не буде "ангажовања трећих лица у РиТЕ Угљевик у било ком облику. Траже и како наводе, поштовање Колективног уговора и повећање коефицијента производним радницима, те инвестиције у РЈ "Рудник".
Како су навели, обустава рада остаје на снази док се не испуне ови захтјеви.
