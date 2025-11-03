Logo

Радници РиТЕ Угљевик траже смјену Ђокића и комплетне управе

Извор:

АТВ

03.11.2025

13:10

Коментари:

1
РиТЕ-Угљевик
Фото: АТВ

Оставка Петра Ђокића и смјена комплетне управе предузећа РиТЕ Угљевик, само су неки од захтјева радника РиТЕ који су од суботе у штрајку, сазнаје АТВ.

Како сазнајемо, радници траже и да концесионо поље Угљевик исток 2 буде у власништву РиТЕ Угљевик у "цјелости, без накнаде и одмах".

Они су упутили и позив премијеру Сави Минићу да дође у Угљевик и да им "уживо објасни" шта се дешава.

Између осталог траже да не буде "ангажовања трећих лица у РиТЕ Угљевик у било ком облику. Траже и како наводе, поштовање Колективног уговора и повећање коефицијента производним радницима, те инвестиције у РЈ "Рудник".

Како су навели, обустава рада остаје на снази док се не испуне ови захтјеви.

Подијели:

Тагови:

RiTE Ugljevik

Петар Ђокић

Штрајк

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Goran Petronijević advokat

Република Српска

Петронијевић: Ако Уставни суд БиХ одлучује по Уставу, укинуће пресуду Додику

1 ч

0
"Дејтон нарушен, Русија се залаже за досљедну примјену споразума"

Република Српска

"Дејтон нарушен, Русија се залаже за досљедну примјену споразума"

2 ч

0
Сутра сједница Народне скупштине, ево шта је на дневном реду

Република Српска

Сутра сједница Народне скупштине, ево шта је на дневном реду

3 ч

1
Ковачевић: Изетбеговић тражи одлазак Додика зато што је зауставио његову стратегију централизације БиХ и нестанка Српске

Република Српска

Ковачевић: Изетбеговић тражи одлазак Додика зато што је зауставио његову стратегију централизације БиХ и нестанка Српске

4 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

24

Умро најстарији олимпијски шампион (101)!

13

15

Драшко Станивуковић са сарадницима опструише радове на Градском стадиону

13

10

Огласили се рукометаши и тренери Борца - огорчени радом управе

13

10

Радници РиТЕ Угљевик траже смјену Ђокића и комплетне управе

13

06

Шта прво видите на слици? Одговор открива ваш хороскопски знак

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner