Ватрогасци сатима покушавају да извуку радника заробљеног испод рушевина код Колосеума

Извор:

СРНА

03.11.2025

17:16

Фото: X/@localteamit
Фото: X/@localteamit

Ватрогасци и даље покушавају да извуку радника који је сатима заробљен испод рушевина средњовјековне куле која се дјелимично срушила током реновирања у центру Рима.

Још један радник теже је повријеђен у несрећи код Колосеума, пише "Дејли мејл".

Дјечак-насиље над дјецом-260925

Хроника

Малољетник брутално претучен металном шипком

Ватрогасци су се суочили са сложеним задатком јер се конструкција наставила урушавати док су покушавали да се приближе раднику кроз прозор на првом спрату. Још један прилаз помоћу других мердевина је такође прекинут, а умјесто њих је послат дрон.

Три радника су спасена неповријеђена након почетног подневног урушавања, рекао је портпарол ватрогасаца Лука Кари. Ниједан ватрогасац није повријеђен.

Највиши римски званичник за спровођење закона, префект Ламберто Ђанини, рекао је да се чују "знакови живота" радника који је заробљен испод рушевина и да су ватрогасци успјели да му пруже одређену заштиту током ранијег покушаја спасавања.

uvidjaj policija rs

Хроника

Ауто се закуцао у ограду - возач на мјесту погинуо

Ђанини је ситуацију назвао "веома сложеном" и рекао да се доноси и друга опрема.

"Биће то веома дуга операција. Морамо покушати да спасемо ову особу, а истовремено ублажити огромне ризике за људе који покушавају да њега спасу", изјавио је Ђанини новинарима.

Италија

povrijeđen radnik

Коментари (0)
20

20

Веју пахуље: У БиХ поново пао снијег

20

14

У сриједу ће небо обасјати супер Мјесец: Изађите вани и урадите ово

20

12

Болан снимак: Ово је тренутак када су играчи сазнали за смрт Жижовића

20

11

Француска разматра поновно отварање затвора Клерво

20

06

Ко је био преминули Младен Жижовић - легенда Борца

