Ватрогасци сатима покушавају да извуку радника заробљеног испод рушевина код Колосеума

Извор:
СРНА
03.11.2025
17:16
Коментари:0
Ватрогасци и даље покушавају да извуку радника који је сатима заробљен испод рушевина средњовјековне куле која се дјелимично срушила током реновирања у центру Рима.
Још један радник теже је повријеђен у несрећи код Колосеума, пише "Дејли мејл".
Хроника
Малољетник брутално претучен металном шипком
Ватрогасци су се суочили са сложеним задатком јер се конструкција наставила урушавати док су покушавали да се приближе раднику кроз прозор на првом спрату. Још један прилаз помоћу других мердевина је такође прекинут, а умјесто њих је послат дрон.
Три радника су спасена неповријеђена након почетног подневног урушавања, рекао је портпарол ватрогасаца Лука Кари. Ниједан ватрогасац није повријеђен.
Највиши римски званичник за спровођење закона, префект Ламберто Ђанини, рекао је да се чују "знакови живота" радника који је заробљен испод рушевина и да су ватрогасци успјели да му пруже одређену заштиту током ранијег покушаја спасавања.
Хроника
Ауто се закуцао у ограду - возач на мјесту погинуо
Ђанини је ситуацију назвао "веома сложеном" и рекао да се доноси и друга опрема.
"Биће то веома дуга операција. Морамо покушати да спасемо ову особу, а истовремено ублажити огромне ризике за људе који покушавају да њега спасу", изјавио је Ђанини новинарима.
Најновије
Најчитаније
20
20
20
14
20
12
20
11
20
06
Тренутно на програму