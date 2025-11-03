Logo

Нокти у овим нијансама су апсолутни тренд ове сезоне

03.11.2025

17:06

Фото: Unsplash

Сваке јесени мијењамо палете боја, замјењујући их нешто тамнијим нијансама.

Једна од најпопуларнијих боја за 2025. годину је дефинитивно браон у свим њеним тоновима.

Од свијетлих и жућкастих варијација до дубљих нијанси еспреса, браон чини савршен јесењи маникир. А ове сезоне се посебно истакао један тренд - маникири инспирисани кафом. Од свијетлог капућина, преко млијечне кафе, па све до нијансе тамног еспреса - сваки овај тон доноси дозу елеганције, топлине и софистицираности.

Нокти у овим нијансама су идеалан избор за прелазак из јесени у зиму јер се лако уклапају уз све модне комбинације - од популарних беж капута и разнобојних вунених џемпера, па све до кожних јакни и тексаса.

Осим што изгледају модерно, такође су и практичне јер не одају лако ситне неправилности.

Зато ове јесени умјесто класичне црвене и прошлогодишње бургунди нијансе, одлучите се за боју кафе и имаћете савршено усклађен маникир са топлом и стилски префињеном сезоном.

nokti

мода

Коментари (0)
