Logo

Хара нови талас вируса: Симптоми трају и до 15 дана, па се враћају

Извор:

Телеграф

03.11.2025

16:51

Коментари:

0
Хара нови талас вируса: Симптоми трају и до 15 дана, па се враћају

Вирус грипа, корона, и сличне инфекције тренутно харају међу становништвом, лако се преносе, а према ријечима обољелих симптоми су нешто интензивнији. Главобоља, болови у зглобовима, нагли скок температуре, кашаљ, бол у грлу, коњуктивитис, некада су сви ови симптоми активни код једне особе. Разлог је пад имунитета и осјетљивост организма те се савјетује посебан опрез, адекватно лијечење, мировање, што се нарочито односи на дјецу и осјетљиву популацију.

- Прије двије недјеље осјетила сам бол у грлу, затим главобољу, болове у зглобовима, температуру до 39. Када се тај циклус завршио, кренуло је изнова, али без температуре, међутим, зачепљен ми је нос, а онда је почело и око да ме боли - прича своје искуство Ана (36) из Београда, која открива да никада није имала оволико удружених симптома болести.

пиће

Свијет

Млада мајка преминула након пакленог алкохолног изазова

Како додаје, тек послије двије недјеље стање се нормализовало, али је кашаљ и даље ту, као и да осјећа малаксалост.

- Дошло је до укрштања вирусне и бактеријске инфекције, попила сам двије кутије антибиотика, витамине, мирујем све вријеме, инхалирам се две пута дневно. Никада нисам имала овакве симптоме. Љекар каже да ми је пао имунитет - додаје она.

Када се узима антибиотик?

Многи из страха да не добију бактеријску инфекцију посегну за антибиотицима, што је погрешно. Др Бисерка Обрадовић скренула је пажњу како се правилно лијечи грип и шта никако не би смјели да радимо када смо болесни.

Клима

Савјети

Ако се гријете помоћу климе, овај трик морате знати: Рачуни ће бити мањи, а дом топлији

- Грип је вирусна инфекција и никако се не лијечи антибиотицима, лијечи се мировањем и симптоматски. Снижавамо температуру, јер тада расте на 39, на 40 степени, затим дајемо аналгетике због јаког бола који се јавља у мишићима, зглобовима, леђима и у вратном дијелу кичме. Обољели се осјећа малаксало и болно - појаснила је др Обрадовић за Телеграф.

Јачање имунитета

- Тренутно имамо сезону вирусних инфекција, која се мање-више понавља сваке године. Вируси се мало мијењају, али неки се и понављају. Суштина је у томе да то није само један вирус, него је више вируса. Неко има и по неколико вирусних инфекција у исто вријеме, са више вируса мора да изађе на крај. А затим се реактивирају и неки стари вируси кад започне стање инфламације - објаснио је имунолог проф.др Борислав Каменов.

Воз

Свијет

Крађа каблова обуставила саобраћање возова

Према ријечима стручњака, кључ није само у борби против вируса, већ у поправљању општег стања организма и промјени животних навика.

- На удару су дјеца и старији. Што више има година, то је здравље више пољуљано. Сви ти којима исправимо храну, и старији и дјеца, њима буде боље, истиче доктор, па додаје како се сада пацијенти жале на кашаљ, отекле слузокоже, респираторне симптоме, додао је имунолог.

Сада је важно узимати витамине, минерале, доста воћа и поврћа. Најважније, како каже др Каменов, бирати оно што одговара организму.

vatrogasci

Хроника

Ватрогасци спасили жену из пламена у посљедњи час

Симптоми грипа

-Висока температура која може да расте и до 39°Ц, а понекад и више.

-Кашаљ је упоран и сув.

-Болови у мишићима и зглобовима могу бити врло интензивни и непријатни.

-Умор и исцрпљеност - Обољели од грипа често осјећају велику слабост и потребу за одмором.

-Главобоља - Јак бол у глави који може бити праћен осјетљивошћу на свјетлост и звуке.

-Упала грла - Иако није увијек присутна, многи обољели осјећају иритацију или бол у грлу.

-Цурење из носа - Иако је најчешће повезано са прехладом, и грип може изазвати зачепљење носа.

svađa-2882025

Занимљивости

Ово су два најокрутнија хороскопска знака

Превенција грипа

Најбоља заштита од грипа је вакцинација, која се препоручује свима, а нарочито ризичним групама. Такође, редовно прање руку, избјегавање контакта са обољелима и ношење маски у затвореним просторима може смањити ризик од заразе.

Подијели:

Тагови:

gripa

Прехлада

virus

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пришао столу за којим је сједила жена, па кренуо да је удара

Регион

Пришао столу за којим је сједила жена, па кренуо да је удара

41 мин

0
Петровић: Цијена струје за РиТЕ Угљевик је нерентабилна

Република Српска

Петровић: Цијена струје за РиТЕ Угљевик је нерентабилна

47 мин

2
Минић на конференцији за новинаре

Република Српска

Минић: У четвртак приједлог уговора да Гас-рес преузме Комсар

48 мин

1
Колики треба да буде притисак у гумама зими?

Ауто-мото

Колики треба да буде притисак у гумама зими?

51 мин

0

Више из рубрике

Nesanica telefon krevet

Здравље

Једна намирница саботира квалитетан сан ако је једете поподне

1 ч

0
Медицинска сестра објаснила шта се дешава с тијелом када пацијент умире

Здравље

Медицинска сестра објаснила шта се дешава с тијелом када пацијент умире

8 ч

0
Srce, srčane bolesti

Здравље

Ових 5 знакова указују да нешто није у реду са вашим срцем

1 д

0
Свиња

Здравље

Извршили трансплантацију комбиновањем органоида бубрега свиње и човјека

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

01

Јак земљотрес недалеко од обале Чилеа

16

59

Код осумњичених за крађу у Лиону пронађено 306 килограма злата

16

58

Први пут се пољубили на вјенчању: Младенци су годинама чекали тај тренутак, а ово је разлог

16

51

Хара нови талас вируса: Симптоми трају и до 15 дана, па се враћају

16

50

Ко су осумњичени за пљачку Лувра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner