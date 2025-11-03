Хара нови талас вируса: Симптоми трају и до 15 дана, па се враћају

Извор:
Телеграф
03.11.2025
16:51
Коментари:0
Вирус грипа, корона, и сличне инфекције тренутно харају међу становништвом, лако се преносе, а према ријечима обољелих симптоми су нешто интензивнији. Главобоља, болови у зглобовима, нагли скок температуре, кашаљ, бол у грлу, коњуктивитис, некада су сви ови симптоми активни код једне особе. Разлог је пад имунитета и осјетљивост организма те се савјетује посебан опрез, адекватно лијечење, мировање, што се нарочито односи на дјецу и осјетљиву популацију.
- Прије двије недјеље осјетила сам бол у грлу, затим главобољу, болове у зглобовима, температуру до 39. Када се тај циклус завршио, кренуло је изнова, али без температуре, међутим, зачепљен ми је нос, а онда је почело и око да ме боли - прича своје искуство Ана (36) из Београда, која открива да никада није имала оволико удружених симптома болести.
Свијет
Млада мајка преминула након пакленог алкохолног изазова
Како додаје, тек послије двије недјеље стање се нормализовало, али је кашаљ и даље ту, као и да осјећа малаксалост.
- Дошло је до укрштања вирусне и бактеријске инфекције, попила сам двије кутије антибиотика, витамине, мирујем све вријеме, инхалирам се две пута дневно. Никада нисам имала овакве симптоме. Љекар каже да ми је пао имунитет - додаје она.
Многи из страха да не добију бактеријску инфекцију посегну за антибиотицима, што је погрешно. Др Бисерка Обрадовић скренула је пажњу како се правилно лијечи грип и шта никако не би смјели да радимо када смо болесни.
Савјети
Ако се гријете помоћу климе, овај трик морате знати: Рачуни ће бити мањи, а дом топлији
- Грип је вирусна инфекција и никако се не лијечи антибиотицима, лијечи се мировањем и симптоматски. Снижавамо температуру, јер тада расте на 39, на 40 степени, затим дајемо аналгетике због јаког бола који се јавља у мишићима, зглобовима, леђима и у вратном дијелу кичме. Обољели се осјећа малаксало и болно - појаснила је др Обрадовић за Телеграф.
- Тренутно имамо сезону вирусних инфекција, која се мање-више понавља сваке године. Вируси се мало мијењају, али неки се и понављају. Суштина је у томе да то није само један вирус, него је више вируса. Неко има и по неколико вирусних инфекција у исто вријеме, са више вируса мора да изађе на крај. А затим се реактивирају и неки стари вируси кад започне стање инфламације - објаснио је имунолог проф.др Борислав Каменов.
Свијет
Крађа каблова обуставила саобраћање возова
Према ријечима стручњака, кључ није само у борби против вируса, већ у поправљању општег стања организма и промјени животних навика.
- На удару су дјеца и старији. Што више има година, то је здравље више пољуљано. Сви ти којима исправимо храну, и старији и дјеца, њима буде боље, истиче доктор, па додаје како се сада пацијенти жале на кашаљ, отекле слузокоже, респираторне симптоме, додао је имунолог.
Сада је важно узимати витамине, минерале, доста воћа и поврћа. Најважније, како каже др Каменов, бирати оно што одговара организму.
Хроника
Ватрогасци спасили жену из пламена у посљедњи час
-Висока температура која може да расте и до 39°Ц, а понекад и више.
-Кашаљ је упоран и сув.
-Болови у мишићима и зглобовима могу бити врло интензивни и непријатни.
-Умор и исцрпљеност - Обољели од грипа често осјећају велику слабост и потребу за одмором.
-Главобоља - Јак бол у глави који може бити праћен осјетљивошћу на свјетлост и звуке.
-Упала грла - Иако није увијек присутна, многи обољели осјећају иритацију или бол у грлу.
-Цурење из носа - Иако је најчешће повезано са прехладом, и грип може изазвати зачепљење носа.
Занимљивости
Ово су два најокрутнија хороскопска знака
Најбоља заштита од грипа је вакцинација, која се препоручује свима, а нарочито ризичним групама. Такође, редовно прање руку, избјегавање контакта са обољелима и ношење маски у затвореним просторима може смањити ризик од заразе.
Регион
41 мин0
Република Српска
47 мин2
Република Српска
48 мин1
Ауто-мото
51 мин0
Здравље
1 ч0
Здравље
8 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
2 д0
Најновије
Најчитаније
17
01
16
59
16
58
16
51
16
50
Тренутно на програму