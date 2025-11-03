Logo

Крађа каблова обуставила саобраћање возова

СРНА

03.11.2025

16:39

Крађа каблова обуставила саобраћање возова
На жељезничкој раскрсници Оломоуц-Острава на сјевероистоку Чешке око 20 путничких возова било је приморано да прекине саобраћање због крађе каблова, рекао је портпарол чешке жељезничке управе Мартин Кавка.

"Око 20 путничких возова који су саобраћали у оба смјера практично је стало вечерас у близини станице Липњик на Бечви. Ово је најпрометнија дионица између регионалних чворишта Острава и Оломоуц", изјавио је Кавка новинарима.

Он је напоменуо да је особље успјело јутрос да отпреми неколико возова ка одредиштима, али пуни саобраћај на овој деоници за сада неће бити настављен.

Кавка је рекао позивајући се на полицију да су лопови који су исјекли и покушали да прокријумчаре више метара кабла већ приведени, а истрага је у току.

Крађа

Возови

Prag

