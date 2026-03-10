Додик: Српска држи ситуацију под контролом

Извор:
СРНА
10.03.2026
18:46
Коментари:5
Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да Српска држи под контролом ситуацију када је ријеч о снабдијевању горивом.
"Увијек се прави нека врста фаме и галама и одједном је неко ко нема појмама о животу, привреди, функционисању државе, предложио закон да се укину све акциза на гориво. Од чега ћете одржавати транспорт? То је смијешно", рекао је Додик новинарима у Бијељини.
Он је оцијенио да су то могли да предложе само они који немају појима о томе шта је реалан живот и да то питање издижу на политички ниво.
Указао је да европске банке, када се од њих траже средства за изградњу путева, то условљавају са стабилним приходом.
"То значи да нећете да мијењате акцизе кад вам падне на памет или да дајете ослобађајући ствар било коме, јер то она није сигуран посао, губите кредибилитет. Међутим, онда се нађе неко на нивоу БиХ ко хоће да прода некому причу /укидању акциза/", рекао је Додик.
Без саобраћајница и ауто-путева, каже Додик, нема ни привреде, ни доласка људи.
"Мали, трошним и похабаним путевима одлазе људи, а великим долазе", поручио је Додик-и додао Српска наставља да гради путеве.
