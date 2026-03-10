Црна Гора евакуисала 210 особа са Блиског истока, пријављено још 215

У информацији о потреби евакуације црногорских држављана и безбједносној ситуацији у региону наводи се да је Црна Гора до сада организовала два лета.

- Првим летом Ер Монтенегра 3. марта на релацији Шарм ел Шеик - Подгорица евакуисана су 72 лица, од којих 69 црногорских држављана и три стране - наводи се у документу.

Други лет организован је 4. марта на релацији Дубаи-Тиват и тим летом враћено је 138 људи, међу којима 44 страна држављанина из више држава, саопштено је из Министарства иностраних послова.

Осим тога, још 20 црногорских држављана вратило се уз помоћ евакуационих летова партнерских држава, међу којима су Аустрија, Хрватска, Сјеверна Македонија, Словенија, Србија и Румунија.

Из Министарства наводе да је тренутно пријављено 215 особа које желе да напусте регион погођен кризом, од којих 142 црногорска држављанина и 75 страних.

Највећи број пријављених налази се у Уједињеним Арапским Емиратима, Оману, Саудијској Арабији, Бахреину, Катару и Кувајту.

У информацији се напомиње да посебну категорију представљају црногорски поморци, чија се ситуација прати у сарадњи са Министарством поморства.