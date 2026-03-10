Logo
Црна Гора евакуисала 210 особа са Блиског истока, пријављено још 215

Извор:

СРНА

10.03.2026

19:51

Застава Црна Гора
Фото: Pexels

Црногорско Министарство иностраних послова је од почетка сукоба на Блиском истоку организовало евакуацију 210 лица, док их је за повратак у Црну Гору тренутно пријављено 215.

У информацији о потреби евакуације црногорских држављана и безбједносној ситуацији у региону наводи се да је Црна Гора до сада организовала два лета.

беба Вајолет

Здравље

Дјевојчица добила страшну дијагнозу: Знала сам да нешто није у реду

- Првим летом Ер Монтенегра 3. марта на релацији Шарм ел Шеик - Подгорица евакуисана су 72 лица, од којих 69 црногорских држављана и три стране - наводи се у документу.

Други лет организован је 4. марта на релацији Дубаи-Тиват и тим летом враћено је 138 људи, међу којима 44 страна држављанина из више држава, саопштено је из Министарства иностраних послова.

Осим тога, још 20 црногорских држављана вратило се уз помоћ евакуационих летова партнерских држава, међу којима су Аустрија, Хрватска, Сјеверна Македонија, Словенија, Србија и Румунија.

Из Министарства наводе да је тренутно пријављено 215 особа које желе да напусте регион погођен кризом, од којих 142 црногорска држављанина и 75 страних.

Авион

Свијет

Поскупљују цијене авионских карата због раста цијена горива

Највећи број пријављених налази се у Уједињеним Арапским Емиратима, Оману, Саудијској Арабији, Бахреину, Катару и Кувајту.

У информацији се напомиње да посебну категорију представљају црногорски поморци, чија се ситуација прати у сарадњи са Министарством поморства.

