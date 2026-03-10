Језиво вршњачко насиље потресло јавност: Тјерали дјевојчицу да клечи, па је шамарали

Аутор:АТВ
10.03.2026
20:06
Случај вршњачког насиља у Основној школи "Свети Сава" у Руменки који се одиграо крајем фебруара, узнемирио је јавност након што објелодањени детаљи о бруталном малтретирању једне ученице.
Према наводима њене мајке Слободанке Митковић, дјевојчица је била изложена физичком и психичком насиљу од стране групе старијих ученица и вршњака, који су је приморали да клечи на бетону и извињава им се док су је ударали. Инцидент је сниман мобилним телефоном, а снимак је касније дијељен међу ученицима, уз подсмијех и додатно понижавање жртве.
Мајка каже да је њена кћерка сада добро, али да је догађај био изузетно стресан за цијелу породицу. Према њеним ријечима, све је почело након што је дјевојчица покушала да заштити своју другарицу којој су старије дјевојчице телефоном пријетиле да ће је пребити.
Како објашњава мајка, њена кћерка се умијешала у телефонски разговор како би одбранила другарицу и рекла дјевојчицама да је не дирају јер није ништа крива. Недјељу дана касније, тврди она, група ученица је одлучила да јој се освети.
Према њеним ријечима, тог дана су у школу у Руменки дошле три бивше ученице које сада похађају средњу школу. Оне су се, како наводи, удружиле са још двије ученице из седмог разреда, док је неколико дјечака све то снимало мобилним телефонима.
"Све се то отприлике знало и хушкало у школи шта ће бити, да ли ће бити. Оне су улазиле у школу цијели дан, присуствовале и улазиле на неке часове и на крају су је на сваки одмор изводиле напоље да решавају наводни проблем", рекла је мајка.
Мајка наводи да се на снимцима види брутално понижавање њене кћерке. Према њеним ријечима, дјевојчицу су натјерали да лијечи и извињава се, док су је ударали.
"Види се и да су је понижавали, да су је натјерали да клечи, добила је ту и шамар и ударац песницом у вилицу, онда им се није свидјело како им се извињавала, па је онда наводно преврнула очима, те су је послије тјерали да понавља све што су они хтјели, и све то клечећи на кољенима."
Како тврди, ово није усамљени случај вршњачког насиља.
"Колико сам чула, мислим, било је већ таквих сличних ситуација, да је слична група дјеце учествовала, да је исто тако на путу од школе ка кући једно дијете пресретнуто на игралишту и да је малтретирано, поливано водом, да је избијен ваздух у стомак, да су ударили песницом у стомак. Значи, то није први пут да се ово дешава, него се дешавало и раније", рекла је мајка.
Посебно узнемиравајући детаљ, према њеним ријечима, јесте то што је дјечак који је снимао инцидент снимак одмах показивао другима у учионици.
"Дјечак који је то снимао, отрчао је у учионицу, показивао је тај снимак свима, већина их се смијала. Она је ушла у учионицу после њега, ту је већ прошло 25 минута од часа, ни наставница није реаговала, није се запитала гдје је она, зашто касни, зашто није дошла. Чак су неке дјевојчице рекле да хоће да изађу из учионице да оду по њу, она им није дала. Све се то можда и могло спријечити да се можда реаговало", рекла је мајка.
Мајка каже да је о свему сазнала тек када су јој се јавили други родитељи чија су дјеца чула шта се догодило. У тренутку када је добила информацију била је на послу, па је кћерку видјела тек касније. Како каже, њена кћерка је покушавала да буде храбра и вјероватно је прикривала колико јој је тешко.
"Видјела сам да покушава да буде храбра, да покушава да сакрије вјероватно и да је срамота и да се бојала јер другачије не би понављала и не би радила то све што су јој говорили и тјерали да ради, јер су је све вријеме пријетили да ће добити још веће батине ако не буде понављала све то."
Једна од мајки учесница инцидента јавила се Слободанки Митковић како би се извинила због свега што се догодило.
"Јавила ми се једна мама, одмах када је сазнала и чула шта се десило, једна мама ме је назвала да ми каже да је јако жао, да су се јако потресли и да желе да се извине због свега што се десило. Ја сам им рекла да морам да размислим, да ћемо се чути касније јер ми је било превише већ свега и давање изјава у школи, у полицији, одлазак од љекара и свашта нешто."
Касније је о томе разговарала са кћерком.
"И након тога сам свом дјетету испричала и да ме је звала мајка једне дјевојчице, мени је дијете рекло - "Извињење ћу да прихватим само ако они сами буду клечали на кољена и извинили ми се у том положају у којем сам ја била, на тај начин. А само извињење ми ништа не значи", препричала је мајка.
Према ријечима мајке, случај је пријављен надлежним институцијама и покренуте су процедуре предвиђене законом, али она и даље нема јасне информације о томе докле је поступак стигао нити какве ће конкретне мјере бити предузете. Како наводи, полиција, центар за социјални рад и школа су обавијештени, а очекује се и састанак школског тима за заштиту од насиља који би требало да одлучи о даљим корацима и евентуалним казнама за учеснике инцидента.
Ипак, мајка истиче да до данас није добила одговоре на кључна питања - да ли су школске камере забиљежиле догађај, како ће одговорни бити кажњени и на који начин ће њено дијете бити заштићено. Она сматра и да предвиђене мјере, попут радионица и васпитног рада, нису довољне да спријече даље насиље.
"Ја дан-данас нисам добила одговор да ли су камере нешто снимиле. Мислим да су саслушани ученици те школе. То ми је речено да када смо ми изјаву дали и потписали, онда је било у плану да се саслушају и остали ученици и наставници. Даље, не знам шта се дешава. Знам да они су обавили то што по закону треба да обаве - да се проформе обавијести Центар за социјални рад, полиција, што сам ја већ и обавила и урадила и сада треба да се састане тим за насиље и да се даље доноси рјешење, односно на који начин ће бити кажњени. Када сам питала које су могуће казне и шта ће се радити, одговор је био да су то неке радионице, неки васпитни рад, што мислим да неће спријечити да ти насилници даље буду насилни. И да то неће имати неког ефекта. То је по закону тако", закључила је Слободанка за Блиц.
Посебно је, каже, погодило то што је током разговора у школи стекла утисак да се део одговорности пребацује на њену кћерку јер инцидент није раније пријавила. Због тога наводи да се након разговора са школом осјећала немоћно и без јасне подршке система.
