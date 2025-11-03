Ко су осумњичени за пљачку Лувра

Извор:
03.11.2025
Спектакуларну пљачку Лувра у Француској усред бијела дана извели су ситни преступници - пар са дјецом, а не организовани криминалци, тврди париска тужитељка Лор Бекоа.
Ова изјава долази двије недјеље након што су лопови паркирали украдени камион испред најпосјећенијег музеја на свијету, уз помоћ теретног лифта на први спрат, затим разбили улаз у једну од најбогатије уређених просторија музеја. Мање од седам минута касније, побјегли су скутерима са драгуљима процијењене вриједности око 88 милиона евра.
Недавно су ухапшене четири особе осумњичене за пљачку Лувра, један осумњичени је и даље у бјекству, а њихов плијен није пронађен.
"Ово није сасвим свакодневно понашање делинквената, али је то тип делинквенције који ми обично не повезујемо са највишим структурама организованог криминала", рекла је јуче Бекоа за радио-мрежу “Франс инфо”, преноси британски “Гардијан”.
Описала је осумњичене као локалце, наводећи да сви потичу из Сеин Сан Дениса, департмана сјеверно од Париза који је један од најсиромашнијих у Француској.
У суботу је тужилаштво саопштило да су 38-годишња жена и 37-годишњи мушкарац, који имају дјецу, оптужени и притворени, након што је наводно њихов ДНК пронађен у лифту употребљеном током крађе. Према извјештајима новинске агенције АФП, оптужена је плакала на суду.
Три особе које су ухапшене заједно са паром 29. октобра пуштене су без оптужби, саопштило је тужилаштво, преноси Блиц.
