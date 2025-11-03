Logo

Ко су осумњичени за пљачку Лувра

Извор:

Блиц

03.11.2025

16:50

Коментари:

0
Ко су осумњичени за пљачку Лувра
Фото: Tanjug/AP/Thomas Padilla

Спектакуларну пљачку Лувра у Француској усред бијела дана извели су ситни преступници - пар са дјецом, а не организовани криминалци, тврди париска тужитељка Лор Бекоа.

Ова изјава долази двије недјеље након што су лопови паркирали украдени камион испред најпосјећенијег музеја на свијету, уз помоћ теретног лифта на први спрат, затим разбили улаз у једну од најбогатије уређених просторија музеја. Мање од седам минута касније, побјегли су скутерима са драгуљима процијењене вриједности око 88 милиона евра.

Недавно су ухапшене четири особе осумњичене за пљачку Лувра, један осумњичени је и даље у бјекству, а њихов плијен није пронађен.

"Ово није сасвим свакодневно понашање делинквената, али је то тип делинквенције који ми обично не повезујемо са највишим структурама организованог криминала", рекла је јуче Бекоа за радио-мрежу “Франс инфо”, преноси британски “Гардијан”.

пиће

Свијет

Млада мајка преминула након пакленог алкохолног изазова

Описала је осумњичене као локалце, наводећи да сви потичу из Сеин Сан Дениса, департмана сјеверно од Париза који је један од најсиромашнијих у Француској.

У суботу је тужилаштво саопштило да су 38-годишња жена и 37-годишњи мушкарац, који имају дјецу, оптужени и притворени, након што је наводно њихов ДНК пронађен у лифту употребљеном током крађе. Према извјештајима новинске агенције АФП, оптужена је плакала на суду.

Три особе које су ухапшене заједно са паром 29. октобра пуштене су без оптужби, саопштило је тужилаштво, преноси Блиц.

Подијели:

Тагови:

Luvr

pljačka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ако се гријете помоћу климе, овај трик морате знати: Рачуни ће бити мањи, а дом топлији

Савјети

Ако се гријете помоћу климе, овај трик морате знати: Рачуни ће бити мањи, а дом топлији

26 мин

0
Млада мајка преминула након пакленог алкохолног изазова

Свијет

Млада мајка преминула након пакленог алкохолног изазова

25 мин

0
Крађа каблова обуставила саобраћање возова

Свијет

Крађа каблова обуставила саобраћање возова

30 мин

0
Ватрогасци спасили жену из пламена у посљедњи час

Хроника

Ватрогасци спасили жену из пламена у посљедњи час

38 мин

0

Више из рубрике

Млада мајка преминула након пакленог алкохолног изазова

Свијет

Млада мајка преминула након пакленог алкохолног изазова

25 мин

0
Крађа каблова обуставила саобраћање возова

Свијет

Крађа каблова обуставила саобраћање возова

30 мин

0
Ова земља уводи туристички порез: Гости луксузних хотела плаћаће таксу од 60 евра

Свијет

Ова земља уводи туристички порез: Гости луксузних хотела плаћаће таксу од 60 евра

1 ч

0
Tjestenina

Свијет

У тјестенини пронађена опасна бактерија: Шест људи умрло, десетине хоспитализовано

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

08

Звезда и даље без једног од најбољих, кошаркаш све открио: Не знам када ћу се вратити

17

06

Познату спортисткињу убила љубоморна жена

17

06

Нокти у овим нијансама су апсолутни тренд ове сезоне

17

01

Јак земљотрес недалеко од обале Чилеа

16

59

Код осумњичених за крађу у Лиону пронађено 306 килограма злата

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner