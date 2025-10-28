Како правилно одабрати руменило?

28.10.2025
13:17
Уз помоћ руменила можете кожи дати блистав и здрав изглед, што је посебно важно сада, када ноћи проводимо без пуног сна, а ујутру изгледамо уморно.
Међутим, одговарајући ефекат је могућ само у случају правилне примене и правилно одабране нијансе, у супротном, лице ће изгледати неприродно.
Због тога је неопходно узети у обзир индивидуалне карактеристике изгледа, како бисте изабрали право руменило.
Власницама тамне косе и веома свијетле коже препоручује се наношење руменила беж-ружичастих нијанси. Боље је избјегавати свијетле боје.
Бресква, теракота-беж и бронзана руменила су савршена за тамне бринете, док је боље не користити наранџасте и свијетле ружичасте тонове, јер ће лице учинити превише тамним и неприродним.
Власнице топлих нијанси косе треба да преферирају руменило боје корала, теракоте, брескве и кајсије. Ако је кожа веома блиједа, биће прикладне ружичасте или беж нијансе.
Цигла и црвена ће изгледати неприкладно на таквој кожи.
Зауставите свој избор на смеђе-ружичастим нијансама, посебно ако ваша коса има златну нијансу. Ако имате блиједу кожу, изаберите беж-розе и руменило ружичасте боје.
Теракота, розе-браон, бресква, цигла - ево палете која ће успјешно нагласити ваше црте лица и дати вам свјежину.
Поред боје, требало би да размотрите и ова три основна правила:
1. Што је кожа свјетлија, руменило би требало да буде свјетлије, и обрнуто, што је кожа тамнија, то је тамнија нијанса руменила.
2. Да би шминка изгледала комплетно и хармонично, нијанса руменила и кармина морају да се поклапају.
3. Руменило се бира према тону коже, боји очију и косе. С обзиром на то да не можемо радикално промијенити боју очију и тон коже, на њих треба обратити посебну пажњу при избору нијансе руменила.
(Женски магазин)
