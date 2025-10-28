Колико често треба прати косу након педесете?

28.10.2025
Када прославите педесети рођендан, промјена се не дешава само на кожи и тијелу, већ и на коси. Временом коса губи влагу, еластичност и природна уља, па постаје сувља, тања и склонија ломљењу. И док многе жене мисле да ће честим прањем постићи бољи изглед, стручњаци упозоравају да је пречесто прање заправо највећа грешка.
Како објашњава холивудска фризерка Шерил Маркс, троструко номинована за награду Еми, нема универзалног правила о томе колико често треба прати косу. Све зависи од њеног типа, густине, текстуре, али и од навика – да ли често вјежбате, колико се знојите и којим производима његујете тјеме.
Идеална учесталост прања косе према типу
Маркс истиче да је циљ пронаћи баланс између чистоће и природних уља, јер управо та уља одржавају здраво теме и спречавају исушивање.
Коврџава, густа или груба коса: свака 4 до 7 дана
„Како старимо, текстура косе се мијења, па свакодневно прање више не долази у обзир. Коси треба дати времена да природна уља одраде свој посао“, објашњава фризерка.
За жене послије педесете године, посебно оне са сједим или хемијски третираним власи, идеално је прање два пута седмично, никако чешће. Свако додатно прање може скинути танак слој заштите са власи и учинити косу ломљивом.
Заблуде о чистоћи и стварне потребе тјемена
Многе жене вјерују да се коса мора прати чим изгуби волумен, али фризери упозоравају да то може имати супротан ефекат.
Учестало шампонирање не само да иритира теме, већ и појачава лучење себума, због чега коса брже изгледа масно.
Умјесто свакодневног прања, препоручује се освјежавање коријена сувим шампоном, који упија вишак масноће и продужава свјежину косе између два прања.
Квалитет шампона и регенератора пресудан је за здравље косе.
Шерил савјетује да бирајте формуле са аргановим уљем, кератином и природним биљним екстрактима, јер омекшавају власи, олакшавају рачешљавање и штите косу од оштећења.
„Најважније је да развијете брзу и једноставну рутину коју можете лако да одржавате сваког дана“, поручује фризерка.
„Здравље косе треба да вам буде приоритет, али то не значи да морате трошити много новца. Добри састојци не морају бити скупи.“
Дерматолог и естетски хирург др Мелани Палм из клинике Art of Skin MD објашњава да двоструко прање може бити корисно, али само за одређене типове косе.
Особе са коврџавом, грубом или ријетко праном косом могу шампонирати двапут – први пут ради уклањања нечистоћа, а други пут за темељно чишћење темена.
Међутим, ако косу перете свакодневно или сваки други дан, двоструко прање уклања природна уља и може изазвати исушеност, перут и иритацију коже главе.
Коса послије педесете заслужује посебан третман – мање хемије, више хидратације и стрпљења.
Ево неколико препорука фризера и дерматолога:
Перите косу највише два пута седмично и бирајте благе, хранљиве формуле.
Избјегавајте врелу воду, јер додатно исушује власиште.
Користите уља попут аргановог, кокосовог или бадемовог једном седмично.
Смањите топлотни стил (фен, преса, фигаро) – висока температура крхку влас додатно оштећује.
Масирате теме при сваком прању – то стимулише циркулацију и раст косе.
Ако желите да ваша коса и послије педесете буде сјајна, хидрирана и еластична, кључ је у умјерености.
Пречесто прање, погрешан шампон и занемаривање природних уља чине да коса изгледа уморно и без живота.
Када јој дате простора да "дише", вратиће вам се захвално – мекоћом, сјајем и лакоћом обликовања.
