Мрље од каменца нестају за трен уз помоћ ова два састојка из кухиње

Извор:
Крстарица
28.10.2025
08:21
Коментари:0
Мрље од тврде воде познате и као каменац на славинама, туш кабинама и стакленим површинама могу бити прави изазов за чишћење. Међутим, уз два састојка која већ имате у кухињи, можете уклонити те упорне мрље од каменца брзо и ефикасно.
За припрему моћног средства за чишћење купатила и уклањање мрља од каменца потребно је:
-1 шоља (240 мл) алкохолног сирћета
Свијет
Сјечење рођенданске торте у ресторану хтјели да наплате 160 евра, али их је слављеница надмудрила
-1 шоља (240 мл) детерџента за суђе
Напомена: Препоручује се кориштење алкохолног сирћета, јер је ефикаснији у уклањању минералних наслага и мрља од каменца.
-Загријте сирће у микроталасној пећници док не постане топло, али не вруће.
-Помијешајте загријано сирће са детерџентом за суђе у боци са распршивачем.
Србија
Вучић: Посјета Узбекистану важан корак у развоју пријатељских и партнерских односа
-Протресите бочицу како бисте сјединили састојке.
-Попрскајте добијену мјешавину на површине са мрљама од каменца.
-Оставите да дјелује 30 минута до сат времена.
-Исперите темељно топлом водом.
Овај поступак ефикасно уклања минералне наслаге и враћа сјај вашим површинама.
Употријебите четкицу за зубе како бисте детаљно очистили тешко доступна мјеста.
Друштво
Данас сунчаније и мало топлије
Редовно чишћење спречава накупљање нових мрља.
Одржавајте суве површине како бисте смањили формирање нових наслага.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму