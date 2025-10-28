Logo

Мрље од каменца нестају за трен уз помоћ ова два састојка из кухиње

Извор:

Крстарица

28.10.2025

08:21

Коментари:

0
Мрље од каменца нестају за трен уз помоћ ова два састојка из кухиње
Фото: Pixabay

Мрље од тврде воде познате и као каменац на славинама, туш кабинама и стакленим површинама могу бити прави изазов за чишћење. Међутим, уз два састојка која већ имате у кухињи, можете уклонити те упорне мрље од каменца брзо и ефикасно.

Састојци који чине разлику

За припрему моћног средства за чишћење купатила и уклањање мрља од каменца потребно је:

-1 шоља (240 мл) алкохолног сирћета

Торта

Свијет

Сјечење рођенданске торте у ресторану хтјели да наплате 160 евра, али их је слављеница надмудрила

-1 шоља (240 мл) детерџента за суђе

Напомена: Препоручује се кориштење алкохолног сирћета, јер је ефикаснији у уклањању минералних наслага и мрља од каменца.

Припрема и употреба

-Загријте сирће у микроталасној пећници док не постане топло, али не вруће.

-Помијешајте загријано сирће са детерџентом за суђе у боци са распршивачем.

Вучић-Србија-09102025

Србија

Вучић: Посјета Узбекистану важан корак у развоју пријатељских и партнерских односа

-Протресите бочицу како бисте сјединили састојке.

-Попрскајте добијену мјешавину на површине са мрљама од каменца.

-Оставите да дјелује 30 минута до сат времена.

-Исперите темељно топлом водом.

Овај поступак ефикасно уклања минералне наслаге и враћа сјај вашим површинама.

Савјети за додатну ефикасност

Употријебите четкицу за зубе како бисте детаљно очистили тешко доступна мјеста.

ILU-JESEN-170925

Друштво

Данас сунчаније и мало топлије

Редовно чишћење спречава накупљање нових мрља.

Одржавајте суве површине како бисте смањили формирање нових наслага.

Подијели:

Таг:

čišćenje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Lisice zatvor pritvor

Регион

Осумњиченима за напад ножем на Подгоричанина одређено задржавање

1 ч

0
Потиснути бијес негативно утиче на ваш живот

Здравље

Потиснути бијес негативно утиче на ваш живот

1 ч

0
Најснажнија олуја ове године: Више погинулих током урагана "Мелиса"

Свијет

Најснажнија олуја ове године: Више погинулих током урагана "Мелиса"

1 ч

0
У Српској рођено 25 беба

Друштво

У Српској рођено 25 беба

1 ч

0

Више из рубрике

Волите кокице? Ево како да још више уживате у њима

Савјети

Волите кокице? Ево како да још више уживате у њима

16 ч

0
Осјећате се уморно након помјерања сата? Ови суплементи вам могу помоћи

Савјети

Осјећате се уморно након помјерања сата? Ови суплементи вам могу помоћи

17 ч

0
Ових 11 ствари увијек треба да баците, кваре енергију у вашој кући

Савјети

Ових 11 ствари увијек треба да баците, кваре енергију у вашој кући

18 ч

0
Како најбрже уклонити длачице са одјеће?

Савјети

Како најбрже уклонити длачице са одјеће?

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

14

Невјероватан призор: Камере снимиле "срце" урагана

09

13

Срушио се плафон на пијаци у Загребу

09

12

Смијењен шеф Клуба одборника СНСД-а у Гацку

09

03

Не смирује се ситуација у Подгорици: Навијачи Будућности најавили ново окупљање

09

03

Јапан: Неопходно одржавати канале комуникације са Русијом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner