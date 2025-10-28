Logo

Најснажнија олуја ове године: Више погинулих током урагана "Мелиса"

28.10.2025

07:53

Најснажнија олуја ове године: Више погинулих током урагана "Мелиса"
Фото: Tanjug/AP

Седам особа погинуло је до сад у урагану "Мелиса", који је оцијењен као најјачи тропски циклон на Земљи у овој години.

"Мелиса" се приближава западној обали Јамајке.

Три особе погинуле су на Јамајци, три на Хаитију и једна у Доминиканској Републици, гдjе се још једна особа води као нестала.

Министарство здравља Јамајке саопштило је да су се поједине несреће догодиле током припрема за олују, укључујући падове с кровова и струјне ударе.

Премијер Јамајке Ендру Холмес упозорио је становноике да нема инфраструктуре у региону која може да издржи олују категорије 5.

Према званичним подацима, 15 особа је повријеђено, углавном у саобраћајним несрећама и приликом покушаја обезбјеђивања домова.

Амерички национални центар за урагане, издао је упозорење становницима Јамајке у тренутку када се се Мелиса приближава острву.

беба-09092025

Друштво

У Српској рођено 25 беба

"Очекују се катастрофалне бујичне поплаве и бројна клизишта током данашњег дана", наводи се у упозорењу.

Такође је саопштено да би разорни вјетрови могли да проузрокују потпуни колапс грађевина и велику штету на инфраструктури као и дуготрајни прекиди снабдијевања електричном енергијом.

"Мелиса" је тренутно ураган категорије 5 са сталним вјетровима од 280 километара на сат и централним притиском од 903 милибара, према извјештају америчког Националног центра за урагане.

Олуја се споро креће ка западу брзином од три километара на час и очекује се да погоди Јамајку у уторак ујутру.

Метеоролози упозоравају да су јаки вјетрови, поплаве и олујни удари неизбјежни.

Прогнозе указују да би на Јамајци могло да падне и до 102 центиметра кише, док се дуж јужне обале очекује олујни удар до 3,9 метара.

Без обзира на могуће флуктуације у јачини вјетрова, стручњаци истичу да ће "утицаји бити исти" - разорни.

Након што погоди Јамајку, "Мелиса" би могла да стигне до Кубе вечерас као велики ураган, а затим ће наставити према југоисточним Бахамима.

Регионални самит трговине

Република Српска

Регионални самит трговине у Бањалуци, присуствује Минић

Ураган Мелиса тренутно има најјаче вјетрове забиљежене у 2025. години, а локалне власти широм региона упозоравају становништво да се евакуише из приобалних зона и да остане у склоништима док олуја не прође.

