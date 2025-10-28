Logo

Американци залутали у БиХ, тражили их дроном

28.10.2025

07:36

Фото: Принтскрин/Јутјуб

Заједничком акцијом Цивилне заштите и МУП-а Босанско-подрињског кантона (БПК) Горажде спасени су Американци који су се изгубили на неприступачном терену.

Амерички држављанин пријавио је да је заједно са колегом, такође страним држављанином, залутао те да је њихов аутомобил заглављен у шуми, на тешко проходном путу.

Регионални самит трговине

Република Српска

Регионални самит трговине у Бањалуци, присуствује Минић

Дежурни оперативци одмах су ступили у контакт с пријављеним особама, од којих су добили координате и прецизну локацију.

На терен је одмах упућена екипа Кантоналне управе цивилне заштите с возилом дачиа дастер и дроном, док су о догађају обавијештени и припадници Кантоналног МУП-а БПК Горажде.

"Екипа Цивилне заштите успјешно је лоцирала и пронашла изгубљене стране држављане који су кренули из Сарајева према мосту на Ђурђевића Тари (Црна Гора), а пратећи навигацију погрешно скренули и изгубили се. На лицу мјеста понуђена им је медицинска и друга помоћ, а њихов аутомобил је помоћу службеног возила извучен. Након тога је ангажована шлеп служба Efa Company која је превезла возило у Горажде, чиме је акција успјешно завршена", наводе из Кантоналног оперативног центра, преносе федерални медији.

Полиција Њемачка

Свијет

Ужас у Њемачкој: Србин и два Хрвата бјежали од полиције, па погинули

Истичу да су припадници Цивилне заштите на терену показали изузетну спремност и професионалност, те у кратком временском року лоцирали и помогли страним држављанима.

