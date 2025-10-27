Имран Хосеин на удару због одласка у Поточаре, поручују му да је издајник

27.10.2025
Имран Назар Хосеин, исламски филозоф и аутор бројних теолошких дјела посјетио је Меморијални центар Поточари гдје је говорио о масакру над Бошњацима.
Управо због тога је наишао на бројне увреде, као и новинарске коментаре који га дословно протјерују из Сребренице.
Федерални медији у ауторским текстовима називају га лажним имамом који је срамота нашег времена. Поручују му да је издајник и негатор геноцида, као и да је његов долазак у Поточаре режиран у Москви и Београду.
На његовом јутјуб каналу и видео снимку из Поточара нанизале су се десетине коментара увредљивог садржаја који поручују Хосеину да није добродошао са таквим ставом.
Хосеина на јутјубу прати пола милиона корисника.
