Имран Хосеин на удару због одласка у Поточаре, поручују му да је издајник

27.10.2025

22:12

Коментари:

0
Имран Хосеин на удару због одласка у Поточаре, поручују му да је издајник
Фото: Printscreen/Youtube/Sheikh Imran Hosein

Имран Назар Хосеин, исламски филозоф и аутор бројних теолошких дјела посјетио је Меморијални центар Поточари гдје је говорио о масакру над Бошњацима.

Управо због тога је наишао на бројне увреде, као и новинарске коментаре који га дословно протјерују из Сребренице.

Федерални медији у ауторским текстовима називају га лажним имамом који је срамота нашег времена. Поручују му да је издајник и негатор геноцида, као и да је његов долазак у Поточаре режиран у Москви и Београду.

На његовом јутјуб каналу и видео снимку из Поточара нанизале су се десетине коментара увредљивог садржаја који поручују Хосеину да није добродошао са таквим ставом.

Хосеина на јутјубу прати пола милиона корисника.

Potočari

Сребреница

Имран Назар Хосеин

Коментари (0)
