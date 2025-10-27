Наставник физички напао дијете у школи?

Извор:
Бљесак
27.10.2025
22:17
Мајка тврди да је дијете након инцидента доживјело трауму те да су потражили љекарску и психолошку помоћ. Истакла је и како, упркос пријави педагогу, родитељи нису одмах обавијештени о догађају.
Редакцији портала Бљесак јавила се мајка ученика Основне школе Гнојнице, тврдећи како је њено дијете физички напао наставник. Према њеним наводима, инцидент се догодио на ходнику школе, а случај ће, како наводи, пријавити полицији.
"Дијете је наставник ухватио за врат. Дјеца су трчала по ходнику, а он је излетио из учионице и ухватио моје дијете. Све су то видјела и друга дјеца", наводи мајка.
"Моје дијете је случај пријавило педагогу, али педагог није реаговао нити нас, родитеље, обавијестио о инциденту. Тек када је дијете дошло кући, испричало нам је што се догодило", рекла је потресена мајка.
Портал Бљесак покушао је у више наврата контактирати школу ради коментара, али до тренутка објаве вијести одговор нису добили.
