Млада се убила јер су јој таст и ташта критиковали вјенчаницу

Извор:
Телеграф
27.10.2025
21:56
Коментари:0
Млада жена из Азербејџана извршила је самоубиство након што су чланови породице њеног супруга критиковали њену вјенчаницу, називајући је провокативном.
Према изјави њеног оца, Мурада Бајрамова, 19-годишња Лијам Мамадли била је сломљена након што су младина породица и њен супруг, 33-годишњи Елнур Мамедли, започели свађу у кући њених родитеља због њеног избора одјеће.
"Моја ћерка више није могла да издржи и извршила је самоубиство у башти наше куће", рекао је Бајрамов.
Отац је негирао медијске наводе да је Лијам била под притиском да се уда за мушкарца 14 година старијег од ње.
Фудбал
Скандал у Турској: Фудбалске судије ухваћене у клађењу
"Рекли су да је срамота што носи тако откривену вјенчаницу, али то је била обична хаљина, попут оних које носе многе младе", додао је.
Свађа се наставила и наредног дана, а младина породица тврдила је да је "осрамотила њиховог сина и породицу".
У емотивном шоку, млада је одлучила да оконча свој живот.
Младина породица одбила је да дозволи младином оцу и његовој породици присуство на сахрани, изјавивши да су их избацили из куће.
Полиција истражује случај како би утврдила да ли постоји основа за покретање кривичне истраге због малтретирања прије трагедије.
(телеграф)
Најновије
Најчитаније
22
54
22
52
22
42
22
36
22
31
Тренутно на програму