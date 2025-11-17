Ако на овај датум октитите јелку, вјерује се да ће вас срећа пратити цијеле године

17.11.2025
14:50
Коментари:0
Сазнајте зашто се вјерује да ако окитите јелку баш овог датума, срећа ће да вас прати цијеле године.
Постоји један посебан датум за кићење јелке: 19. децембар дан Светог Николе. Према вјеровању, ако окитите јелку баш овог датума, срећа вас прати цијеле године.
Тај дан носи симболику заштите дома, заједништва и благостања. Људи га памте јер доноси осјећај топлине и радости, а украшавање јелке тада није само празнични ритуал, већ и тренутак када се дом пуни позитивном енергијом.
Многи кажу да украшавање јелке на Светог Николу доноси мир у породици и успјех у послу. Ако окитите јелку баш на овај дан, осјећај је као да сте отворили врата срећи и обиљежили почетак празничне магије.
Здравље
Ово су скривене опасности за здравље од новогодишње јелке
Ако не можете да окитите јелку баш овог датума, урадите то у данима око њега – вјерује се да и тада магија дјелује.
Додајте природне украсе: сушене поморанџе, цимет, борове шишарке – они појачавају осјећај топлине.
Укључите цијелу породицу: заједничко украшавање јача везе и доноси додатну срећу.
Алтернативе: Ако нисте љубитељ класичне јелке, можете окитити грану бора у вази или направити минималистичку верзију од лампица. Битно је да ритуал остане – јер симболика је важнија од форме.
Не постоји ''правило“ кад је у питању празнична магија – постоји оно што вама значи. Било да је то мирис цимета, смех док качите украсе, или тишина уз лампице, важно је да тренутак буде ваш. Јер срећа не долази из форме, већ из осјећаја који створите.
Најчешћа питања:
Који је то датум?
– Традиционално се верује да је 19. децембар, дан Светог Николе.
Шта ако закасним?
– Није проблем, битно је да унесете радост и заједништво.
Да ли је ово празновјерје?
– Више је лијеп обичај него строго правило, али многи га радо поштују.
Ако окитите јелку баш овог датума, срећа вас прати цијеле године – али права магија је у томе да унесете радост, љубав и топлину у свој дом. Датум је само подсјетник да срећа почиње у малим ритуалима које дијелимо са најближима, преноси Крстарица.
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
6 ч4
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
8 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму