Logo
Large banner

Ако на овај датум октитите јелку, вјерује се да ће вас срећа пратити цијеле године

17.11.2025

14:50

Коментари:

0
Ако на овај датум октитите јелку, вјерује се да ће вас срећа пратити цијеле године

Сазнајте зашто се вјерује да ако окитите јелку баш овог датума, срећа ће да вас прати цијеле године.

Постоји један посебан датум за кићење јелке: 19. децембар дан Светог Николе. Према вјеровању, ако окитите јелку баш овог датума, срећа вас прати цијеле године.

Тај дан носи симболику заштите дома, заједништва и благостања. Људи га памте јер доноси осјећај топлине и радости, а украшавање јелке тада није само празнични ритуал, већ и тренутак када се дом пуни позитивном енергијом.

Многи кажу да украшавање јелке на Светог Николу доноси мир у породици и успјех у послу. Ако окитите јелку баш на овај дан, осјећај је као да сте отворили врата срећи и обиљежили почетак празничне магије.

Јелка

Здравље

Ово су скривене опасности за здравље од новогодишње јелке

Како да унесете магију у дом:

Ако не можете да окитите јелку баш овог датума, урадите то у данима око њега – вјерује се да и тада магија дјелује.

Додајте природне украсе: сушене поморанџе, цимет, борове шишарке – они појачавају осјећај топлине.

Укључите цијелу породицу: заједничко украшавање јача везе и доноси додатну срећу.

Алтернативе: Ако нисте љубитељ класичне јелке, можете окитити грану бора у вази или направити минималистичку верзију од лампица. Битно је да ритуал остане – јер симболика је важнија од форме.

Не постоји ''правило“ кад је у питању празнична магија – постоји оно што вама значи. Било да је то мирис цимета, смех док качите украсе, или тишина уз лампице, важно је да тренутак буде ваш. Јер срећа не долази из форме, већ из осјећаја који створите.

Најчешћа питања:

Који је то датум?

– Традиционално се верује да је 19. децембар, дан Светог Николе.

Шта ако закасним?

– Није проблем, битно је да унесете радост и заједништво.

Да ли је ово празновјерје?

– Више је лијеп обичај него строго правило, али многи га радо поштују.

Ако окитите јелку баш овог датума, срећа вас прати цијеле године – али права магија је у томе да унесете радост, љубав и топлину у свој дом. Датум је само подсјетник да срећа почиње у малим ритуалима које дијелимо са најближима, преноси Крстарица.

Подијели:

Тагови:

sreća

božićna jelka

Sveti Nikola

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Срећни празници! У БиХ стигло тоне пиротехничких средстава

Друштво

Срећни празници! У БиХ стигло тоне пиротехничких средстава

6 д

0
Црквени календар богат празницима: Ево које свеце славимо у октобру

Друштво

Црквени календар богат празницима: Ево које свеце славимо у октобру

1 мј

0
Како се правилно пише: 'Првомајски' или 'првомајски' празници?

Савјети

Како се правилно пише: 'Првомајски' или 'првомајски' празници?

6 мј

0
Како све Срби називају празник над празницима

Друштво

Како све Срби називају празник над празницима

7 мј

0

Више из рубрике

Три хороскопска знака ове седмице чека финансијски успјех

Занимљивости

Три хороскопска знака ове седмице чека финансијски успјех

4 ч

0
Комунисти и бетон: Зашто смо живјели у сивилу?

Занимљивости

Комунисти и бетон: Зашто смо живјели у сивилу?

6 ч

4
Жене похрлиле на штандове када су угледале ову фотографију: Убрзо откривено о чему се ради

Занимљивости

Жене похрлиле на штандове када су угледале ову фотографију: Убрзо откривено о чему се ради

6 ч

0
Највиша породица на свијету открила скривене проблеме због висине

Занимљивости

Највиша породица на свијету открила скривене проблеме због висине

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

41

Послије смрти мајке и дјеце, и отац преминуо од посљедица тровања храном

18

39

Мајка монструм убила синчића: Глава пронађена у језеру

18

33

ВИДЕО: Реконструкција убиства Алдине Јахић

18

28

Жена самој себи преразала грло моторном тестером

18

25

Наоружани нападачи отели 25 ученица средње школе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner