Најскупљи стан у другом кварталу 2025. продат у Београду на води: Ево колика је његова цијена

28.10.2025

07:11

klkuč, nekretnina, vrata
Фото: Pixabay

Најскупљи стан у другом кварталу продат је у Београду на води за 1,8 милиона евра, као и најскупљи квадрат по цијени од 9.056 евра, показује објављени извјештај о тржишту непокретности Републичког геодетског завода.

Највиша цијена куће је била, такође, на територији општине Савски венац у Београду и купљена је за 3,8 милиона евра.

Никола Јокић

Кошарка

Јокић наставља доминацију: Новим трипл-даблом срушио Минесоту

Најскупље гаражно мјесто у другом кварталу плаћено је 56.000 евра и прометовано је на територији општине Звездара у Београду.

Тржиште непокретности у Србији у другом кварталу 2025. године показује пораст активности у односу на исти период претходне године, са растом вриједности тржишта од 13,9 одсто и растом броја купопродајних уговора од 2,3 одсто.

Укупна вриједност оствареног промета на тржишту непокретности у Србији у другом кварталу 2025. године износила је 2,1 милијарду евра, док је број купопродајних уговора био је 31.944.

Од 2,1 милијарди евра, 384,7 милиона евра долази са дјелимично регулисаног тржишта.

свијеће-свијећа-спц-05092025

Друштво

Славимо Светог свештеномученика Лукијана: Данас се треба сјетити ових ријечи патријарха Павла

Највећи удио у укупној вриједности прометованих непокретности заузима продаја станова са 1,2 милијарди евра (са учешћем од 60 одсто од укупно прометоване вриједности).

За куће је издвојено 161,7 милиона евра (осам одсто од укупне вредности), за грађевинско земљиште 156,7 милиона евра (осам одсто од укупне вриједности), за пословне просторе 86,7 милиона евра (четири одсто од укупне вриједности), за пољопривредно земљиште 49 милиона евра (два одсто од укупне вриједности).

Када је ријеч о начину плаћања, 15 одсто свих прометованих непокретности финансирано је путем кредита, што представља повећање од шест процентних поена у односу на исти период претходне године.

Hitna pomoć

Свијет

Младић (18) из БиХ доживио тешку несрећу: Из аутомобила га извлачила 33 ватрогасца

Највише су кредитна средства коришћена за куповину станова, при чему је 34 одсто свих куповина реализовано на овај начин, што је примјетан раст у односу на 23 одсто из истог периода прошле године.

