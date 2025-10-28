Logo

Додик у Минску са Лавровом

28.10.2025

06:57

Додик у Минску са Лавровом

Предсједник Републике Српске Милорад Додик борави у Бјелорусији.

Најавио је да ће се данас састати с руским министром иностраних послова Сергејем Лавровом, а да је планиран и сусрет с мађарским шефом дипломатије Петером Сијартом и десетином представника других земаља који ће, у Минску, учествовати на Међународној конференцији о безбједности.

У Минску ће данас бити отворена Трећа међународна конференција о европској безбједности под називом "Глобални свијет- енигма евроазијске безбједности".

Циљ овог великог догађаја је анализа тренутне геополитичке ситуације, коју одликују подјеле и неповјерење, али и све јачи гласови у евроазијском простору, засновани на принципима правде и једнакости.

Тагови:

Милорад Додик

Сергеј Лавров

