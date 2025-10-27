''Референдум ће бити одржан''

Извор:
СРНА
27.10.2025
21:23
Коментари:0
Предсједник Милорад Додик поручио је да ће најављени референдум бити одржан јер је он капиталан политички догађај за Републику Српску.
Додик је нагласио да није одустао од тога, али да муслимани у Српској покрећу питање заштите виталног националног интереса на све што донесе Народна скупштина, па се чека да се проведу све процедуре.
Он је додао да Српска има непријетеље који покушавају све да уруше.
Република Српска
Остаје ли Милорад Додик предсједник СНСД-а?
Додик је за "Еуроњуз" рекао да га привлачи једна ствар, а то је да се 9. јануара идуће године организује тај референдум.
Он је изразио наду да ће до тада бити завршени сви формални услови.
''А ови што глуме неку Централну изборну комисију БиХ све ће мање бити релевантни, јер се показало да раде протвизаконито и да су политички мотивисани'', додао је Додик.
Република Српска
2 д0
Република Српска
1 седм1
Република Српска
2 седм0
Република Српска
3 седм2
Најновије
Најчитаније
21
56
21
55
21
51
21
43
21
29
Тренутно на програму