Logo

Пајић Баштинац: И сама Савић Бањац зна да је изрекла потпуне неистине

Извор:

СРНА

27.10.2025

19:32

Коментари:

0
Пајић Баштинац: И сама Савић Бањац зна да је изрекла потпуне неистине
Фото: Борислав Здриња

Генерални секретар предсједника Републике Српске Јелена Пајић Баштинац изјавила је да градски менаџер у Бањалуци Мирна Савић Бањац добро зна да Градска управа никада није доставила потребну документацију да би евентуално добили средства из буџета предсједника Републике за изградњу вртића.

Пајић Баштинац је појаснила Савић Бањац да потребна документација подразумијева попуњавање апликације и израду пројектне документације са добијањем грађевинске дозволе.

"Тек након што добију грађевинску дозволу могу добити средства из буџета предсједника за изградњу вртића", нагласила је Пајић Баштинац.

Реагујући на изјаву Савић Бањац да су из Кабинета предсједника Републике Српске, како каже, још 2024. године обећана средства за изградњу чак пет нових вртића у Бањалуци, те да је на том обећању све и остало, Пајић Баштинац је рекла за Срну да је апсолутна неистина то што је изјавила.

"Ми јесмо били у преговорима са градом Бањалука и одобрене су локације, али први корак је био да Град заврши административно-техничке ствари које подразумијевају израду пројектне документације, добијање грађевинске дозволе за локацију и тек након тога могу да аплицирају код нас за средства", прецизирала је Пајић Баштинац.

Она је истакла да Градска управа Бањалука то није урадила, нити је доставила потребну документацију, како је прописано правилницима Службе предсједника.

Што се тиче њене изјаве да је за изградњу вртића у Билећи из буџета предсједника Републике Српске издвојено 2,2 милиона КМ, а да "Бањалука и даље чека обећаних пет вртића", Пајић Баштинац је рекла да је и то још једна неистина, јер није само Билећа добила средства.

Осим Билеће, каже Пајић Баштинац, средства из буџета предсједника Републике за реализацију пројекта градње вртића добило је око десетак локалних заједница у Републици Српској, међу којима су и Теслић, Језеро, Ново Горажде, Зворник, Челинац.

"Бањалука чека на вртиће јер Градска управа није сама себи обезбиједила грађевинску дозволу. Урадите то као што је Теслић урадио и добићете средства", поручила је Пајић Баштинац бањалучком градском менаџеру.

Подијели:

Тагови:

Јелена Пајић Баштинац

Мирна Савић Бањац

vrtići

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Остаје ли Милорад Додик предсједник СНСД-а?

Република Српска

Остаје ли Милорад Додик предсједник СНСД-а?

15 мин

0
ЦИК БиХ именовала предсједнике бирачких одбора

Република Српска

ЦИК БиХ именовала предсједнике бирачких одбора

19 мин

0
Постигнут договор - најнижа нето плата у Српској 1.000 КМ

Република Српска

Постигнут договор - најнижа нето плата у Српској 1.000 КМ

20 мин

0
Станивуковић преузима одборнике Народног фронта?

Република Српска

Станивуковић преузима одборнике Народног фронта?

56 мин

4
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

39

Заборавите скупоцјене суплементе, "биохакер" тврди да ово успорава старење

19

32

Пајић Баштинац: И сама Савић Бањац зна да је изрекла потпуне неистине

19

27

Остаје ли Милорад Додик предсједник СНСД-а?

19

25

Након пљачке у Лувру сви гледају ову серију на Нетфликсу

19

24

Спајић: Црна Гора неће примати британске мигранте

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner