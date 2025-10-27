Пајић Баштинац: И сама Савић Бањац зна да је изрекла потпуне неистине

Извор:
Генерални секретар предсједника Републике Српске Јелена Пајић Баштинац изјавила је да градски менаџер у Бањалуци Мирна Савић Бањац добро зна да Градска управа никада није доставила потребну документацију да би евентуално добили средства из буџета предсједника Републике за изградњу вртића.
Пајић Баштинац је појаснила Савић Бањац да потребна документација подразумијева попуњавање апликације и израду пројектне документације са добијањем грађевинске дозволе.
"Тек након што добију грађевинску дозволу могу добити средства из буџета предсједника за изградњу вртића", нагласила је Пајић Баштинац.
Реагујући на изјаву Савић Бањац да су из Кабинета предсједника Републике Српске, како каже, још 2024. године обећана средства за изградњу чак пет нових вртића у Бањалуци, те да је на том обећању све и остало, Пајић Баштинац је рекла за Срну да је апсолутна неистина то што је изјавила.
"Ми јесмо били у преговорима са градом Бањалука и одобрене су локације, али први корак је био да Град заврши административно-техничке ствари које подразумијевају израду пројектне документације, добијање грађевинске дозволе за локацију и тек након тога могу да аплицирају код нас за средства", прецизирала је Пајић Баштинац.
Она је истакла да Градска управа Бањалука то није урадила, нити је доставила потребну документацију, како је прописано правилницима Службе предсједника.
Што се тиче њене изјаве да је за изградњу вртића у Билећи из буџета предсједника Републике Српске издвојено 2,2 милиона КМ, а да "Бањалука и даље чека обећаних пет вртића", Пајић Баштинац је рекла да је и то још једна неистина, јер није само Билећа добила средства.
Осим Билеће, каже Пајић Баштинац, средства из буџета предсједника Републике за реализацију пројекта градње вртића добило је око десетак локалних заједница у Републици Српској, међу којима су и Теслић, Језеро, Ново Горажде, Зворник, Челинац.
"Бањалука чека на вртиће јер Градска управа није сама себи обезбиједила грађевинску дозволу. Урадите то као што је Теслић урадио и добићете средства", поручила је Пајић Баштинац бањалучком градском менаџеру.
