Ковачевић: Референдума ће бити, а Шмита и подршке за опозицију неће

Референдума ће бити, а Шмита и подршке за опозицију неће!, поручио је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
"На истој сједници Народне скупштине Републике Српске је донесена одлука о неодржавању пријевремених избора и о одржавању референдума. Опозиција је гласала против обе одлуке", подсјетио је Ковачевић.
Колико држе до одлука Народне скупштине Републике Српске, додао је он, показали су тако што су одмах отрчали да се пријаве на изборе.
"Када смо то видјели, промијенили смо одлуку Народне скупштине, како не би допустили да Сарајево и опозиција, мимо народне воље, преотимају институције Републике Српске", навео је Ковачевић на друштвеној мрежи "Икс".
А данас, истакао је Ковачевић, видимо да нас из опозиције покушавају убиједити да их одлука о неодржавању избора, за коју нису гласали, није занимала и да је нису поштовали, а да их одлука о референдуму, за коју такође нису гласали, занима и да би њу као поштовали?!
"Оваква опозициона јаслице политика можда може прикупити који лајк на `Фејсбуку` или `Тиктоку`, али држава и народ се тако не воде", рекао је Ковачевић.
Према његовим ријечима, зарад јавности, битно је подсјетити да је Закон о референдуму и грађанској иницијативи Републике Српске, због вета Бошњака, тек недавно прошао предвиђену процедуру у Вијећу народа и Уставном суду Републике Српске, па стога није било могуће референдум одржати у првобитно планираном року.
Ковачевић је навео да је сљедећи корак именовање референдумске комисије и одређивање новог датума, у складу са процедурама.
"У сваком случају, референдума ће бити, а Шмита и подршке за опозицију неће", закључио је Ковачевић.
