Logo

Ковачевић: Референдума ће бити, а Шмита и подршке за опозицију неће

25.10.2025

12:39

Коментари:

0
Ковачевић: Референдума ће бити, а Шмита и подршке за опозицију неће

Референдума ће бити, а Шмита и подршке за опозицију неће!, поручио је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.

"На истој сједници Народне скупштине Републике Српске је донесена одлука о неодржавању пријевремених избора и о одржавању референдума. Опозиција је гласала против обе одлуке", подсјетио је Ковачевић.

policija hrvatska

Хроника

Ужас у Хрватској: Отац полио сина (25) бензином, па га запалио

Колико држе до одлука Народне скупштине Републике Српске, додао је он, показали су тако што су одмах отрчали да се пријаве на изборе.

"Када смо то видјели, промијенили смо одлуку Народне скупштине, како не би допустили да Сарајево и опозиција, мимо народне воље, преотимају институције Републике Српске", навео је Ковачевић на друштвеној мрежи "Икс".

А данас, истакао је Ковачевић, видимо да нас из опозиције покушавају убиједити да их одлука о неодржавању избора, за коју нису гласали, није занимала и да је нису поштовали, а да их одлука о референдуму, за коју такође нису гласали, занима и да би њу као поштовали?!

СВЕТА ПЕТКА

Друштво

Зашто жене нарочито поштују Свету Петку?

"Оваква опозициона јаслице политика можда може прикупити који лајк на `Фејсбуку` или `Тиктоку`, али држава и народ се тако не воде", рекао је Ковачевић.

Према његовим ријечима, зарад јавности, битно је подсјетити да је Закон о референдуму и грађанској иницијативи Републике Српске, због вета Бошњака, тек недавно прошао предвиђену процедуру у Вијећу народа и Уставном суду Републике Српске, па стога није било могуће референдум одржати у првобитно планираном року.

Ковачевић је навео да је сљедећи корак именовање референдумске комисије и одређивање новог датума, у складу са процедурама.

Haker

Свијет

Ирански хакери напали више од 100 државних институција

"У сваком случају, референдума ће бити, а Шмита и подршке за опозицију неће", закључио је Ковачевић.

Подијели:

Таг:

Радован Ковачевић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полиција аутомобил Италија

Свијет

Јапански туриста пао са зида Пантеона и погинуо

3 ч

0
Петковић: Београд опредјељен за мир, Приштина за кризе и тензије

Србија

Петковић: Београд опредјељен за мир, Приштина за кризе и тензије

4 ч

0
Цвијановић објаснила Магазиновићу: Избор преговарача са Европском унијом лако рјешив

БиХ

Цвијановић објаснила Магазиновићу: Избор преговарача са Европском унијом лако рјешив

4 ч

2
Ови ауто-дијелови се највише краду

Ауто-мото

Ови ауто-дијелови се највише краду

4 ч

0

Више из рубрике

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Још једна лијепа вијест за данас

5 ч

3
Додик: Тунел Невесиње-Дабарско поље историјски подухват и капитални пројекат

Република Српска

Додик: Тунел Невесиње-Дабарско поље историјски подухват и капитални пројекат

5 ч

2
Цвијановић: Дивне вијести на почетку дана

Република Српска

Цвијановић: Дивне вијести на почетку дана

6 ч

7
Ковачевић: Кад год се Сарајево и опозиција уједине у нападима на Српску, знамо да смо на правом путу

Република Српска

Ковачевић: Кад год се Сарајево и опозиција уједине у нападима на Српску, знамо да смо на правом путу

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

59

Трамп припрема додатне санкције Русији

15

53

Преминуо познати глумац

15

44

Отац са синовима претукао комшију због паркинга

15

32

"Пантери" од Станивуковића траже истину о изградњи централног спомен-обиљежја

15

17

Катарина Лазић открила какве повреде је задобила у саобраћајној несрећи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner