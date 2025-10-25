Logo

Ужас у Хрватској: Отац полио сина (25) бензином, па га запалио

Извор:

Јутарњи.хр

25.10.2025

12:35

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

У сисачкој Општој болници од тешких опекотина опоравља се 25-годишњи младић којег је прије четири дана запалио властити отац. Злочин се догодио у породичној кући на подручју Глине.

Након увиђаја и криминалистичког истраживања, кривично је пријављен за чак четири кривична дјела: покушај тешког убиства, довођење у опасност живота и имовине, насиље у породици те пријетњу.

СВЕТА ПЕТКА

Друштво

Зашто жене нарочито поштују Свету Петку?

Бензином полио сина, запалио крпу те бацио на њега

Истражиоци ПУ сисачко-мославачке утврдили су да је 58-годишњак запалио погонско гориво у просторији у којој су се налазили његова супруга и син. Младић је задобио тешке тјелесне повреде јер је отац бензином полио не само просторије, већ и одјећу и тијело властитог сина. У бешћутном чину, упаљачем је запалио крпу и бацио је на сина и проливени бензин, након чега је букнула ватра.

Ватра се тренутно проширила по тијелу 25-годишњака и унутрашњости куће. Нападу је свједочила мајка младића и супруга нападача, која је храбро и присебно реаговала. Одмах је кренула спасавати сина, извукла га из куће у пламену те с њега стргнула горућу одјећу. На мјесто догађаја убрзо су стигли хитна помоћ, полиција и ватрогасци.

Дугогодишње злостављање

Младић је хитно превезен у болницу, а даљи разговори са жртвама открили су мрачну позадину породичних односа. Осумњичени је, како се сазнаје, од 2022. године учестало вербално злостављао супругу и сина, а својој 51-годишњој супрузи је прошле седмице пријетио и смрћу.

илу-депресија-10102025

Љубав и секс

Да ли је секс лијек против депресије? Стручњаци откривају изненађујуће чињенице

Након хапшења, 58-годишњак је предат притворском надзорнику, а тужилаштво је затражило његово притварање. Судија истраге Жупанијског суда у Сиску одредио му је једномјесечни истражни затвор због опасности од утицаја на свједоке и понављања дјела. Ако му се кривица докаже, пријети му вишегодишња затворска казна, а материјална штета на породичној кући је велика.

