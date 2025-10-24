Logo

Одређен притвор Амиру Пашићу Фаћи

Аваз

24.10.2025

22:23

Амри Пашић Фаћо
Општински суд у Сарајеву прихватио је приједлог Тужилаштва КС те одредио једномјесечни притвор Амиру Пашићу Фаћи, потврђено је за портал "Аваза" из овог Суда.

Притвор му је предложен због опасности од бјекства и опасности да би боравком на слободи могао поновити кривично дјело.

Он се сумњичи за кривично дјело психичко насиље путем информационо-комуникацијске технологије.

Наиме, он је на друштвеним мрежама псовао новинаркама Рабији Арифовић, Далији Хасанбеговић-Конаковић, Борки Рудић те замјеници државног министра Душки Јуришић.

Током данашњег рочишта Амир Пашић Фаћо је рекао да је Далија Хасанбеговић-Конаковић, супруга Елмедина Конаковића, раније рекла његовој сестри: "Нека зачепи губицу или ће завршити у јарку".

Амир Пашић Фаћо

