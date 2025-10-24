Одређен притвор Амиру Пашићу Фаћи

Извор:
Општински суд у Сарајеву прихватио је приједлог Тужилаштва КС те одредио једномјесечни притвор Амиру Пашићу Фаћи, потврђено је за портал "Аваза" из овог Суда.
Притвор му је предложен због опасности од бјекства и опасности да би боравком на слободи могао поновити кривично дјело.
Он се сумњичи за кривично дјело психичко насиље путем информационо-комуникацијске технологије.
Наиме, он је на друштвеним мрежама псовао новинаркама Рабији Арифовић, Далији Хасанбеговић-Конаковић, Борки Рудић те замјеници државног министра Душки Јуришић.
Током данашњег рочишта Амир Пашић Фаћо је рекао да је Далија Хасанбеговић-Конаковић, супруга Елмедина Конаковића, раније рекла његовој сестри: "Нека зачепи губицу или ће завршити у јарку".
