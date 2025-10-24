Рекли старици да јој је кћерка тешко повријеђена, па јој узели новац

Извор:
Једна 85-годишња Сисчанка постала је жртва преваре након што ју је непозната особа увјерила да мора платити хитну хоспитализацију своје кћерке. Преварант ју је назвао и лагао да је кћерка сломила ногу и да је потребан новац за лијечење.
Након дугог убјеђивања, на њену кућну адресу дошао је непознати мушкарац и преузео новац.
Оштећена је случај пријавила полицији, која је примила кривичну пријаву и интензивно трага за починиоцем.
Из сисачко-мославачке полиције апелују на старије особе, које су најчешћа мета превараната. Старији људи често постају жртве због своје доби, непажње или непознавања. Преваранти вјешто искориштавају спремност на сарадњу и чињеницу да често живе сами, лажно се представљајући као банкарски радници, здравствени радници или полицајци како би задобили повјерење.
Полиција савјетује да се не дају лични подаци непознатим особама – било да је ријеч о имену, адреси, ЈМБГ-у или подацима о банкарским картицама. У случају сумње, одмах прекините позив и обратите се члану породице или особи од повјерења, те обавијестите полицију и банку, пише Индекс.
