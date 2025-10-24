Logo

Рекли старици да јој је кћерка тешко повријеђена, па јој узели новац

Извор:

Индекс

24.10.2025

22:16

Коментари:

0
Рекли старици да јој је кћерка тешко повријеђена, па јој узели новац
Фото: Pixabay / lukgehr

Једна 85-годишња Сисчанка постала је жртва преваре након што ју је непозната особа увјерила да мора платити хитну хоспитализацију своје кћерке. Преварант ју је назвао и лагао да је кћерка сломила ногу и да је потребан новац за лијечење.

Након дугог убјеђивања, на њену кућну адресу дошао је непознати мушкарац и преузео новац.

Оштећена је случај пријавила полицији, која је примила кривичну пријаву и интензивно трага за починиоцем.

Из сисачко-мославачке полиције апелују на старије особе, које су најчешћа мета превараната. Старији људи често постају жртве због своје доби, непажње или непознавања. Преваранти вјешто искориштавају спремност на сарадњу и чињеницу да често живе сами, лажно се представљајући као банкарски радници, здравствени радници или полицајци како би задобили повјерење.

ХЕ Дабар

Градови и општине

Пробијен тунел Невесиње-Дабарско поље, дуг више од 12 километара

Полиција савјетује да се не дају лични подаци непознатим особама – било да је ријеч о имену, адреси, ЈМБГ-у или подацима о банкарским картицама. У случају сумње, одмах прекините позив и обратите се члану породице или особи од повјерења, те обавијестите полицију и банку, пише Индекс.

Подијели:

Таг:

превара

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пробијен тунел Невесиње-Дабарско поље, дуг више од 12 километара

Градови и општине

Пробијен тунел Невесиње-Дабарско поље, дуг више од 12 километара

1 ч

0
Одређен притвор за десет припадника групе Врачарци

Хроника

Одређен притвор за десет припадника групе Врачарци

1 ч

0
Оцу Миладину украли ауто из дворишта, послије 6 дана услиједио позив

Србија

Оцу Миладину украли ауто из дворишта, послије 6 дана услиједио позив

1 ч

0
Сом

Свијет

Уловили сома дугог 292 центиметра, оборили свјетски рекорд

1 ч

0

Више из рубрике

bunar

Регион

Потресна исповијест жене коју је мушкарац бацио у бунар: Како сам преживјела, зна само Бог

3 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Регион

Хрват који је ранио мушкарца из БиХ пред полицијом запјевао хит Шекија Турковића

3 ч

0
шеф Представништва Републике Српске у Бриселу Марио Ђурагић

Регион

Ђурагић: Конаковићеве импровизације и манипулације постале препознатљиве

5 ч

0
Највише признање Црне Горе блаженопочившем митрополиту Амфилохију

Регион

Највише признање Црне Горе блаженопочившем митрополиту Амфилохију

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

02

Дилерка из Србије ухапшена у стану пуном дроге

22

59

Зуби узгајани у лабораторији постају стварност

22

52

Посвађао са бившом партнерком коју је злостављао, па отео дијете

22

51

Цвијановић: У Сарајеву би покварили и камен за купус, а камоли државу

22

34

Навијачи Партизана одали почаст Небојши Павковићу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner